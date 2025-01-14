Samsun'da Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi ve Deneme Sınavı - Son Dakika
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Samsun'da Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi ve Deneme Sınavı

Samsun\'da Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi ve Deneme Sınavı

Samsun'un İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) öğretmenleri, spor sırasında sakatlanan Ufuk Uzun'un doğum gününü kutlayarak deneme sınavı yaptı. Öğrencinin eğitimi için evinde ek destek sağlandı.

14.01.2025 14:38  Güncelleme: 14:40
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) öğretmenleri, spor yaptığı sırada sakatlanan ve ameliyat olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) Hazırlık Kursu öğrencisi Ufuk Uzun'un hem doğum gününü kutladı hem de deneme sınavı yaptı.

İLKEM, öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve gelecek planlamalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretime devam ediyor. Öğretmenler, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerin sosyal olarak da hayata hazırlanması için birebir çalışmalar gerçekleştiriyor. İLKEM LGS Hazırlık Kurslarında eğitim gören ve okulda spor yaptığı sırada sakatlanan 8. sınıf öğrencisi Ufuk Uzun'un dersleri ve denemeleri, İLKEM öğretmenleri tarafından titizlikle takip ediliyor. Öğretmenler, sakatlığı dolayısıyla okula ve kurslara gidemeyen, Ufuk'un deneme sınavlarını evinde yaparak, sınava yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Sınav ayağına geldi

Yaşardoğu İLKEM LGS Hazırlık Kursu 8. sınıf öğrencisi Ufuk Uzun'a geçmiş olsun dileklerini ileten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizin, gençlerimizi gelecek hayallerine kavuşturan eğitim yuvası İLKEM'de uzman öğretmen kadromuzla, sınavlara hazırlık sürecimiz devam ediyor. İLKEM yalnızca eğitim yuvası değil, gençlerimizin sosyalleşmesi ve geleceğe hazırlanması için de önemli bir nokta. Geçtiğimiz günlerde okulunda talihsiz bir kaza geçiren ve sonucunda sakatlanarak iki kez ameliyat olan Ufuk Uzun kardeşimiz de Yaşardoğu İLKEM'de LGS'ye hazırlanıyor. Öğretmenleri de istirahatinde Ufuk'un derslerinden geri kalmaması için evine giderek hem derslerini takip ediyor hem de deneme sınavlarını yapıyor. Ayrıca Ufuk'un öğretmenleri tarafından doğum günü kutlandı ve kendisine bir nebze olsun moral aşılanmış oldu. Sosyal belediyecilik noktasında tüm ekibimiz canla başla çalışıyorlar. Yavrumuza en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gireceği sınavlarda başarılar diliyorum" dedi.

İyileşmeyi beklediği evinde deneme olan Uzun ise belediye ekiplerine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi ve Deneme Sınavı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi ve Deneme Sınavı - Son Dakika
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