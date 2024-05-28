Samsun'da Ortaokul Müdürü, Nefes Borusuna Kaçan Kurabiyeyi Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Ortaokul Müdürü, Nefes Borusuna Kaçan Kurabiyeyi Kurtardı

Samsun\'da Ortaokul Müdürü, Nefes Borusuna Kaçan Kurabiyeyi Kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Ortaokulu'nda bir öğrenci, ders sırasında ağzına attığı kurabiye nedeniyle nefessiz kaldı. Öğretmenin müdahalesi sonuç vermediği için okul müdürü olay yerine gelerek Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

28.05.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı. Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı. Durumun Okul Müdürü Erkan Teker'e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Ortaokul Müdürü, Nefes Borusuna Kaçan Kurabiyeyi Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 23:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Ortaokul Müdürü, Nefes Borusuna Kaçan Kurabiyeyi Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement