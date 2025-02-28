Samsun'da Özel Bireylere Kar Gezisi ve Kızak Keyfi - Son Dakika
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Samsun'da Özel Bireylere Kar Gezisi ve Kızak Keyfi

Samsun\'da Özel Bireylere Kar Gezisi ve Kızak Keyfi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Turizm Projesi kapsamında özel bireylere ve ailelerine kar gezisi düzenleyerek, kışın keyfini çıkartmalarını sağladı. Ladik ilçesindeki doğal güzellikleri keşfeden özel bireyler, kayarak ve kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

28.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:42
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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), özel bireylere kar gezisi ve kızak keyfi hizmeti sundu.

SBB, Engelsiz Turizm Projesi kapsamında özel bireyler şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kez de özel bireyleri ve ailelerini kar gezisinde bir araya getirdi. Kış mevsimine özel düzenlenen gezide rota olarak kışın en güzel yaşandığı ilçelerden biri olan Ladik seçildi. Özel bireyler ve aileleri ilk olarak doğal yaşamın tüm detaylarını yansıtan açık hava müzesi konseptli Ambarköy'ü gezdi.

Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin Ladik ilçesindeki ikinci durakları ise Akdağ Kayak Merkezi oldu. Özel bireyler kızakla kaydı, kar topu oynadı ve karın tadını doyasıya çıkardı. Eğlence dolu bir gün geçiren özel çocuklar ve aileleri, unutamayacakları bir gezi deneyimi yaşamış oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Özel Bireylere Kar Gezisi ve Kızak Keyfi - Son Dakika

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