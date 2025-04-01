Samsun\'da Ramazan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan Bayramı'nın İlkadım'da coşkuyla kutlandığını ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin ardından, İlkadım'da Ramazan Bayramı da dolu dolu yaşandı. Bayram öncesinde belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında Başkan İhsan Kurnaz, vatandaşlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

"Hemşehrilerimizle hasbihal ettik"

İlkadım'daki birlik ve beraberliğin bayramda da sürdüğünü vurgulayan Başkan Kurnaz, "On bir ayın sultanı Ramazan'ı İlkadım'da dolu dolu geçirdik. İftar programlarımızın ardından camilerimizde düzenlediğimiz teravih buluşmalarıyla hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı yakaladık. Belediye olarak yürüttüğümüz çalışmaları anlatırken, vatandaşlarımızın dilek, temenni ve önerilerini de dinledik. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram sevincini yaşadık. Bayram bir gün öncesinde, belediye hizmet binamızda vatandaşlarımız, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve belediye personelimizle bayramlaştık. Bu anlamlı buluşmada, bayram sevincini hep birlikte paylaştık. Ayrıca, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve parti teşkilatlarımızın bayramlaşma programlarına da katılarak, protokol üyeleri ve teşkilat mensuplarımızla bayramlaştık. Rabbim, bizleri nice bayramlarda hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi nasip etsin" dedi. - SAMSUN