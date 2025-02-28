Samsun'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Samsun\'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Müftü Çakır, Ramazan ayı için camilerde hatimle teravih ve mukabele programları düzenleyecek.

28.02.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bu yıl 17 ilçemizde toplam 25 camimizde hatimle teravih namazı kılınmak üzere planlamalarımız yapıldı. Yine Peygamber Efendimizden (sallallahu aleyhi vesellem) bize ulaşan mukabele geleneğimizi devam ettirmek üzere camilerimizde mukabele programları planlandı. 17 ilçemizde toplam 2 bin 195 camide hocalarımız tarafından mukabele okunacak" dedi.

Ramazan ayına girilirken Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır da, Samsun'da camilerde yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Ramazan ayının bu yılki temasının "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Çakır, "İslam medeniyetini inşa eden belli başlı kavramların içinde hiç şüphesiz iyilik kavramı çok önemli bir yer tutmaktadır. Kur'an-ı Kerim, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun' ayetiyle insanlara iyiliği teşvik eden bir toplum modeli sunmaktadır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) 'Allah'ım yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap' duası ve 'Her iyilik sadakadır' nebevi hatırlatmasıyla da iyiliği hayatın her alanına yaymamız vurgulamıştır. Bu sebepledir ki İslam medeniyetinin bir diğer adı da iyilik medeniyetidir. Biz de bu yıl şehrimizde 'İyilik ve Ramazan' temasıyla hazırlıklarımızı tamamladık ve inşallah bu akşam ilk teravih namazlarımızı kılacağız ve yarına ilk oruçlarımızı tutacağız. Tüm camilerimiz halkımız için özellikle teravih namazlarında ve isteyen kardeşlerimiz için her vakit namazında hazırlandı. Bu yıl 17 ilçemizde toplam 25 camimizde hatimle teravih namazı kılınmak üzere planlamalarımız yapıldı. Hangi camilerimizde hatimle teravih namazı kıldırılacağını sosyal medya hesaplarımızdan ilan ettik. Yine Peygamber Efendimizden (sallallahu aleyhi vesellem) bize ulaşan mukabele geleneğimizi devam ettirmek üzere camilerimizde mukabele programları planlandı. 17 ilçemizde toplam 2 bin 195 camide hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Vaizlerimiz tarafından camilerimizde vaaz irşat programları devam edecek. Ramazan ayında fetvaya yönelik gelen sorular artabiliyor. Halkımız sorularını ALO 190 fetva hattını arayarak istedikleri vakit sorularına cevap alabilir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını sağlık, esenlik ve huzur içinde Rabbimizin rahmet ve bereket lütfuyla tamamlamasını diliyor, bu ayın hepimize hayırlar getirmesini yüce Mevladan niyaz ediyorum. Allaha emanet olunuz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İyilik, samsun, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.