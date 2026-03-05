Samsun\'da Roman iftarında birlik mesajı

Samsun'da protokol üyeleri, 'Roman İftar Programı'nda Roman vatandaşlarla bir araya gelerek aynı sofrada oruç açtı. Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Roman vatandaşların zengin kültürleriyle Türkiye'nin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesi'nin Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Roman İftar Programı'nda Vali Orhan Tavlı, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu ile eşi Yücel İskenderoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile birlikte Roman vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Vali Tavlı, Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, geçmişte Çanakkale'de de Roman vatandaşlarla benzer programlarda buluştuklarını söyledi. Tavlı, "Bugün de Samsun'da Roman kardeşlerimizle bir arada olmak ve orucumuzu sizlerle açmak nasip oldu. Hem Sayın Jülide Milletvekilimize hem de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

Türkiye'nin binlerce yıldır farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Tavlı, Roman vatandaşların da zengin kültürleri ve yaşam tarzlarıyla ülkenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Roman vatandaşlara "can kardeşlerimiz" diye hitap eden Tavlı, "Sizler güzel hayat yaşantınızla, zengin kültürünüzle ülkemizin ve aziz milletimizin renkli birer parçasısınız. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Roman Koordinasyon Merkezi kurulduğunu ve Roman vatandaşların sosyokültürel hayatına katkı sağlayacak birçok çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Tavlı, "Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Roman vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Samsun'un tüm renkleriyle güçlü bir şehir olduğunu vurguladı. Doğan, "Samsun'umuzun güzelleri Roman hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açtık. Yüzlerde gülümseme, gönüllerde tatlı dilekler ve hoş sohbetle güzel bir akşamda hemşehrilerimizle buluştuk" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise iftar programının birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi. Sandıkçı, Roman vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Canik'imizde Roman kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmanın sevincine ortak olup hep birlikte oruçlarımızı açtık. Yüce Mevla tuttuğumuz oruçları makbul, kardeşliğimizi ve birliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Program, iftarın ardından yapılan dua ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - SAMSUN