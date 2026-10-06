Samsun'da sabah tramvay yoğunluğu yaşanıyor, 12 tramvaydan 2'si hizmette - Son Dakika
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Samsun'da sabah tramvay yoğunluğu yaşanıyor, 12 tramvaydan 2'si hizmette

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Samsun\'da sabah tramvay yoğunluğu yaşanıyor, 12 tramvaydan 2\'si hizmette
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Samsun'da 07.30-09.00 arasında tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor; dolu araçlara binemeyen öğrenci ve çalışanlar istasyonlarda bekliyor. Bazı vatandaşların okula ve işine geç kaldığı belirtiliyor; kente getirilen 12 tramvaydan 2'si hizmette, 1'inin test sürüşleri sürüyor.

Samsun'da sabah saatlerinde tramvay yoğunluğu nedeniyle dolu araçlara binemeyen vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kalıyor.

Samsun'da öğrencilerin okula, çalışanların ise mesaiye gittiği 07.30-09.00 saatleri arasında tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. İstasyonlara gelen vatandaşlar, dolu gelen tramvaylara binemeyince bir sonraki seferi beklemek zorunda kalıyor.

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların okula ve iş yerlerine geç kaldığı belirtiliyor. Tramvay seferlerinde meydana gelen birkaç dakikalık gecikmelerin de istasyonlardaki yoğunluğu artırdığı görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a kazandırılmak üzere alınan toplam 12 tramvaydan imalatı tamamlanan 3'ü kente getirildi. Bu tramvaylardan 2'si hizmete alınırken, 1'inin test sürüşleri devam ediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandığını ve doluluk nedeniyle birçok kez tramvaylara binemediklerini belirterek, yeni tramvayların bir an önce hizmete girmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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