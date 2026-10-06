Samsun\'da sabah tramvay yoğunluğu yaşanıyor, 12 tramvaydan 2\'si hizmette

Samsun'da sabah saatlerinde tramvay yoğunluğu nedeniyle dolu araçlara binemeyen vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kalıyor.

Samsun'da öğrencilerin okula, çalışanların ise mesaiye gittiği 07.30-09.00 saatleri arasında tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. İstasyonlara gelen vatandaşlar, dolu gelen tramvaylara binemeyince bir sonraki seferi beklemek zorunda kalıyor.

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların okula ve iş yerlerine geç kaldığı belirtiliyor. Tramvay seferlerinde meydana gelen birkaç dakikalık gecikmelerin de istasyonlardaki yoğunluğu artırdığı görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a kazandırılmak üzere alınan toplam 12 tramvaydan imalatı tamamlanan 3'ü kente getirildi. Bu tramvaylardan 2'si hizmete alınırken, 1'inin test sürüşleri devam ediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandığını ve doluluk nedeniyle birçok kez tramvaylara binemediklerini belirterek, yeni tramvayların bir an önce hizmete girmesini beklediklerini söyledi.