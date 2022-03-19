Samsun'da sağlık çalışanları öğrencilerle birlikte Çanakkale Zaferi'ni kutladı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sağlık çalışanları ve öğrenciler 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü düzenlenen etkinlikle kutladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle Büyük Anadolu Hastaneleri'nde etkinlik düzenlendi. Biz özel eğitim kurumuyla birlikte düzenlenen etkinlik hastane lobisinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe hastane yönetimi, doktorlar, sağlık çalışanları, eğitimciler ve öğrenciler ve birlikte hastalar katılım sağladı.

"Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan aziz şehitlerimiz ve tüm kahramanlarımız, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacaklar" sözü çerçevesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler daha sonra günün anlam ve önemini içeren oratoryo gerçekleştirdiler.

Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ise, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, bu cennet vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklali uğrunda kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde taht kuran aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SAMSUN