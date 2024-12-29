Samsun'da SAK Ekibi, Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun'da SAK Ekibi, Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimlerine Devam Ediyor

Samsun\'da SAK Ekibi, Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimlerine Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi, doğal afetlere karşı etkin müdahale yeteneğini artırmak için eğitimlerini sürdürüyor. Gönüllü personelden oluşan ekip, zorlu doğa şartlarında arama ve kurtarma eğitimleriyle bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

29.12.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi, afet durumlarına karşı etkin müdahale yeteneğine sahip olabilmek için eğitimlerini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, muhtemel doğal afet ve diğer acil durumlara karşı etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla gönüllü personelden oluşturduğu SAK ekip, eğitim çalışmaları ile sahadaki afet yeteneklerini geliştiriyor. Belediyenin gönüllü personellerinden oluşan, afet ve acil durumların öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alabilecek kapasiteye ulaşması hedeflenen ekip, doğada arama ve kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi. Bu tür eğitimler SAK ekibinin, afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri her türlü engeli aşabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve zorlu doğa şartlarına karşı yapılan eğitimlerin ardından SAK ekibi, muhtemel afetlere karşı gerekli müdahale yeteneğine sahip olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da SAK Ekibi, Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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