Samsun\'da şehitler için mevlit

Samsun'da, Mehmetçik Vakfı tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ve temsilciliklerinin bulunduğu 7 ilde şehitler için Mevlid-i Şerif merasimi düzenlendi. Bu kapsamda Samsun Ulugazi Camisi'nde tüm şehit aileleri, gaziler, bağışçılar ve vatandaşların davetli olduğu mevlit programı gerçekleştirildi. Programa katılanlara vakıf görevlileri tarafından lokum ikram edildi.

Programa katılım yüksek olurken, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'ncu Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü öncesi düzenlenen etkinlik ile şehitler bir kez daha rahmetle anıldı. - SAMSUN