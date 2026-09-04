Samsun\'da sendika, Çeker\'in çocuk yaşta nikah sözlerine tepki gösterdi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Büro Emekçileri Sendikası Kadın Sekreteri Emine Boyraz, Ehli Sünnet Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'in, "Nikah akdinin, yani şahitler huzurunda tarafların irade beyanları ile oluşan sözleşmenin yaşı yoktur" ifadesine "Çocukları eğitimden koparan, erken yaşta evliliği ve nikahı tartışmanın konusu haline getiren gerici anlayışların ihtiyacı toplumun geleceği üzerinde baskı ve tahakküm kurmaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Samsun Büro Emekçileri Sendikası Kadın Sekreteri Emine Boyraz, Ehli Sünnet Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'in, "Nikah akdinin, yani şahitler huzurunda tarafların irade beyanları ile oluşan sözleşmenin yaşı yoktur" ifadesine tepki gösterdi.

Çocukların eğitim, sağlık, güvenli yaşam ve özgür bir gelecek hakkına işaret eden Boyraz, çocuk yaşta evlilik ve nikahı meşrulaştırmaya yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Boyraz, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken çocuklara yalnızca bir devlet değil, bir gelecek bıraktı. Medeni Kanun'u hayata geçirerek çocukları her türlü sömürüden korudu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimi bilimin ve laikliğin güvencesine aldı. 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek dünyaya şunu ilan etti: Bu cumhuriyet çocukların cumhuriyetidir. O cumhuriyette çocukların yeri nikah masası değil, okul sırasıydı. Çocukların geleceği ideolojik tartışmalara değil, bilime ve özgürlüğe emanet edilmişti. Bugün o mirasa ihanet edilmektedir."

ÇOCUKLARIN HAKLARINI HEDEF ALAN ANLAYIŞLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Çocukların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Boyraz, "Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak okullar açılırken çocukların, haklarını ve geleceklerini hedef alan hiçbir anlayışın karşısında sessiz kalmayacağız. Kendini din alimi olarak tanımlayan Prof. Dr. Orhan Çeker'in çocuk yaşta nikah akdini meşrulaştırmaya çalışan ve buna itiraz edenleri 'fitne çıkarmakla' suçlayan açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyetin ruhuna, çocuk haklarına ve evrensel hukuka açıkça aykırıdır. Bugün çocukların eğitime, sağlığa, güvenli bir yaşama ve özgür bir geleceğe ihtiyacı vardır. Çocukları eğitimden koparan, erken yaşta evliliği ve nikahı tartışmanın konusu haline getiren gerici anlayışların ihtiyacı ise toplumun geleceği üzerinde baskı ve tahakküm kurmaktır" ifadelerini kullandı.