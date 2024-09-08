Samsun\'da Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Görüşmeleri Devam Ediyor

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Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede başlattığı ve ilin en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi için başlatılan uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'yle vatandaşlarımızı sağlam ve konforlu evlerine kavuşturacak, ilçemize modern bir şehir yapısı kazandıracağız" dedi.

Depreme dayanıklı ve güvenli konutların sahibi olmak isteyen hak sahibi vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Canik'te açılan Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'ne geliyor.

Şehr-i Bahçe Konutları'yla vatandaşları yeni ve güvenli evlerine kavuşturduklarını hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdükleri Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Samsun'un en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirterek, "Soğuksu Mahallemizde yer alan depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Diğer mahallemizdeki hak sahibi hemşehrilerimiz için yeniden başlattığımız uzlaşma görüşmeleri, hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilçemizin çehresini modern bir görünüme kavuştururken, hemşehrilerimizi sağlam ve güvenli konutlarla buluşturacağız" diye konuştu. - SAMSUN