Samsun'da Su Tesisleri 7/24 İzleniyor - Son Dakika
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Samsun'da Su Tesisleri 7/24 İzleniyor

Samsun\'da Su Tesisleri 7/24 İzleniyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) 326 tesisini online olarak takip ettiklerini ve arıza durumunda anında müdahale edebildiklerini açıkladı. Gelişen teknoloji ile birlikte SCADA sistemi sayesinde içme suyu dağıtımında süreklilik sağlanıyor.

06.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ait 326 tesisin on-line olarak anbean takip edildiğini belirterek, "Arıza durumunda ekiplerimiz anında müdahale edebiliyor. Böylece Samsun'da içme suyu dağıtımının sürekliliğini sağlamış oluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, diğer taraftan gelişen teknoloji kapsamında, vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırıyor. 'Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi' (SCADA) ile pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, terfi merkezleri gibi birçok tesisini 24 saat gözetim altında tutan SASKİ, aynı anda 10 bağımsız SCADA ekranının açılabildiği endüstriyel izleme sistemi kurarak SCADA Sistemi'nin teknolojik altyapısını daha da güçlendirdi. Yapılan yenileme çalışmaları ile anlık takibi yapılması gereken istasyonların SCADA operatörlerince takibi kolaylaştırıldı. Aynı zamanda SCADA sisteminin alarm yönetimi iyileştirilerek arıza bildirim süreleri asgari düzeye indirildi.

326 tesis 7/24 on-line izleniyor, arızalara anında müdahale ediliyor

SCADA sistemi sayesinde su kaçakları ve şebeke arızaları anında tespit ediliyor, suyun kalitesi sürekli aynı düzeyde tutuluyor. Samsun genelindeki 117 adet içme suyu deposu, 117 adet içme suyu terfi merkezi, 10 içme suyu arıtma tesisi, 4 gölet, 1 hidroelektrik santrali, 7 hamsu terfi merkezi, 35 adet sondaj kuyu, 4 adet atık su arıtma tesisi, 9 adet keson, 22 atık su ve yağmursuyu terfi merkezi olmak üzere toplam 326 tesis SCADA sistemine bağlı bulunmakta. 17 ilçenin farklı noktalarında bulunan birimler, SCADA Merkezi'nde toplanmakta ve tüm birimler buradan yönetilmekte.

SASKİ işletmeleri ile kesintisiz bağlantı

Dış istasyonlarda ve arıtma tesislerinde yapılan ölçümlerin anında SCADA Kontrol Merkezine iletildiğini vurgulayan Başkan Doğan, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Samsunlulara en iyi hizmeti vermek için gelişen teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. SCADA sistemi de onlardan biri. Yapılan yenileme çalışmalarımız ile sistemin altyapısı şu anda daha da güçlendirildi. Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet verilen merkezde, operatörlerimiz sürekli bilgisayar başında bulunarak, dış istasyonlardan ve arıtma tesislerinde yapılan ölçümleri değerlendiriyor. Bu sayede şehirdeki tüm tesislerimiz kontrol altında tutuyor, herhangi bir sorun yaşanması halinde anında müdahale ederek, yaşanan arızayı gideriyoruz. Böylece Samsun'da içme suyu dağıtımının sürekliliğini sağlamış oluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Su Tesisleri 7/24 İzleniyor - Son Dakika

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