Samsun'da Suç Oranları Düşüyor

Vali Tavlı: " Samsun'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suç oranları azaldı"

Samsun'da bir ayda 126 bin 997 araç denetlendi, 33 bin 197 araca işlem yapıldı

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 25, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 47 azalma olduğunu açıkladı.

Vali Orhan Tavlı, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır'ın katılımı ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 2025 yılı Şubat ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere ilin asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Tavlı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetleri paylaştı.

Vatandaşların huzurunu korumak ve can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm ekiplerin 365 gün canla ve başla çalıştıklarını ifade eden Vali Tavlı, bu konuda vatandaşların da kendilerini çok büyük destek olduğuna dikkat çekerek teşekkür etti.

Hapis cezası ile aranan 465 hükümlü yakalandı

Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlar ile 5, 10 ve daha üzeri hapis cezası ile aranan toplam 456 hükümlünün yakalandığını aktaran Vali Tavlı, "Bu şahıslar cezaevine teslim edilmiş, ifade için aranan bin 607 şahıs hakkında da gerekli işlemler tesis edilmiştir. Suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, şehrimizde kamu güvenliğinin sağlanması ve asayiş olaylarının kayda değer şekilde azalmasında önemli bir etken olmuştur" dedi.

"Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suç oranlarında düşüş"

Vali Tavlı, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre azalma olduğunu ifade ederek, "Önleyici faaliyetler çerçevesinde yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz yılın şubat ayında kişilere karşı işlenen suçlarda bin 433 olan toplam olay sayısının bu yılın şubat ayında yüzde 25 azalışla bin 71'e düştüğünü görmekteyiz. Yine geçen yılın şubat ayında malvarlığına karşı işlenen suçlarda 368 olan toplam olay sayısının da bu yılın şubat ayında yüzde 47 azalışla 195'e gerilediğini görmekteyiz" diye konuştu.

281 ruhsatsız silah ele geçirildi, 335 şahsa işlem yapıldı

Vali Orhan Tavlı, ilde tüm suç odakları ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ilimiz genelinde yapılan planlı operasyonlar, denetimler ve asayiş uygulamaları neticesinde ise toplam 281 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve 335 şahıs hakkında da işlem tesis edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Terörle mücadele çalışmalarında 9 operasyon: 3 tutuklama

Terör ve terörizme karşı verilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam edeceğini aktaran Vali Tavlı, "Kolluk kuvvetlerimiz tarafından şubat ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 9 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 3 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Organize suç çetelerine yönelik operasyonlar

Vali Tavlı, şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen 10 operasyonda 1 organize suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınana 59 şahıstan27'sinin şahıs tutuklandığını, 12'sinin ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığını kaydetti ve bu operasyonlarda 195 bin 700 TL, 1.350 dolar ile maddi değeri 244 bin 800 TL olan mal varlığına el konulduğuna dikkat çekti.

Uyuşturucu ile mücadelede 49 tutuklama

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda il genelinde toplam 14 kilo 800 gram, 242 bin 539 adet ve 15 kök narkotik madde ele geçirildiğini söyleyen Vali Tavlı, gerçekleştirilen 71 operasyonda gözaltına alınan 80 şahsın 49'unun tutuklandığını, 25'ine ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Vali Tavlı ayrıca uyuşturucu madde kullanıcılığı başta olmak üzere meydana gelen 92 çeşitli olayda toplam 102 şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

Siber suçlarla mücadele: 234 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edildi

Vali Orhan Tavlı, siber suçlarla mücadele hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ekiplerimizce yapılan çalışmalarda şubat ayında toplam 234 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edilmiştir. Bu sanal devriyelerde 46 şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 2 adet ödeme, yasadışı bahis ve bilişim operasyonunda 4 şahıs gözaltına alınmış ve 2 şahıs tutuklanmış, 2 adet çevrimiçi çocuk istismarı operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada, başta geleceğimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye ve dolandırmaya çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerini 7 gün 24 saat her izi takip ederek sürdürecektir."

Vali Tavlı, ilde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Trafik denetimleri: 126 bin 997 araç denetlendi, 33 bin 197 araca işlem yapıldı

İlde yürütülen trafik denetimleri hakkında açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, "Şubat ayında toplam 126 bin 997 araç denetlenmiş ve 33 bin 197 araca işlem yapılmıştır. 316 araca çakar denetimi yapılmış ve 7 araca işlem yapılmıştır. 457 ticari taksi denetlenmiş ve 119'una işlem yapılmıştır. 3 bin 266 okul servisi denetlenmiş ve 191'ine işlem yapılmıştır. Elbette ekiplerimiz özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerine kararlılıkla devam edecek ancak trafikteki can kayıplarımızı en aza indirme konusunda bütün yayalarımızdan ve sürücülerimizden de trafik kurallarına uymalarını, trafikte dikkati ve tedbiri elden bırakmamalarını önemle istirham ediyoruz" şeklinde konuştu.