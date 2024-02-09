Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi

Samsun\'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık ve acil çağrı merkezi konularında bilgilendirdi. 11 bilgilendirme toplantısı, 11 muhtar ziyareti, 85 işyeri ve 2 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca huzur toplantısı düzenlendi, sosyal faaliyete katılım sağlandı ve bin 241 broşür dağıtılarak 654 vatandaşa ulaşıldı.

09.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar birçok konuda bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde dolandırıcılık, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES konuları ve bu konularda gecikme olmaksızın 112 acil çağrı merkezinin aranması, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirmeye alındığı bilgisi verildi.

Polisler bu kapsamda 11 bilgilendirme toplantısı yaparken, 11 muhtarı ziyaret etti. Ayrıca 85 işyeri ve 2 okul ziyareti yapıldı. 1 sorumluluk alanı huzur toplantısı gerçekleştirildi. 1 sosyal faaliyete katılım sağlandı ve bin 241 adet broşür dağıtılarak toplamda 654 vatandaşa ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Dolandırıcılık, Güvenlik, Acil Durum, Hırsızlık, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:09:07. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement