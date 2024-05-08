Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği: Trafik Kuralları Uygulamalı Olarak Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği: Trafik Kuralları Uygulamalı Olarak Gösterildi

Samsun\'da Trafik Haftası Etkinliği: Trafik Kuralları Uygulamalı Olarak Gösterildi

Samsun'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, trafik kurallarına uymanın önemi vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımının sonuçları gibi hayati önem taşıyan kurallar vatandaşlara gösterildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, trafikte kurallara uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, trafik güvenliği konusunda destek veren kurum ve kuruluşlarla bir araya gelindiğini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise emniyet kemeri takmanın önemini kavradıklarını ve bundan sonra mutlaka takacaklarını ifade ettiler.

08.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte trafik kurallarına uymanın önemi, uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 170'nci maddesine göre, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacı ile her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Trafik Haftası nedeniyle Saathane Meydanı'nda kurulan alanda polis ve jandarma ekiplerince çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı sonuçları gibi hayati önem taşıyan kurallar vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Sarhoş gözlüğü ile topa vurmaya çalışanlar ile emniyet kemersiz sürüş yapan kişilerin araç içerisinde takla atması dikkat çekti.

"Trafikte alınan tüm tedbirler doğru ve güvenli sürüş için"

Trafikte kuralla uymanın hem kendi hem de başkaları için hayati önem taşıdığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuzda hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de gençlerimizle birlikte il genelinde trafik güvenliği konusunda bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Hep beraber trafikte güvenli sürüşün önemini kavradık. Yayalara öncelik verilmesi gerektiğini he beraber müşahede ettik. Emniyet kemeri takmanın hayatı kurtardığını uygulamalı olarak gördük. Buradaki etkinliklerde trafikte sürüş halindeyken cep telefonu kullanılmamasını gerektiğini de gördük. Ayrıca hız sınırlarına uyuyoruz. Trafikte alınan tüm önlemler can güvenliğimiz için. Doğru ve güvenli sürüş için alınmış tedbirler. Trafik Haftası'nı kutluyor, kazasız, belasız hayırlı sürüşler temenni ediyorum" dedi.

Etkinlikte hazırlanan uygulamalara katılan vatandaşlar ise daha önceden emniyet kemeri takmamanın kaza anında bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını bilmediklerini ve bundan sonra arabaya binerken mutlaka emniyet kemeri takacaklarını, takmayanları da uyaracaklarını söylediler.

Programda trafik emniyet personeli ile trafik jandarma personeline başarı belgesi verildi. Gün boyu süren etkinliklere ayrıca İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, Jandarma, trafik, Samsun, Güvenlik, Etkinlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği: Trafik Kuralları Uygulamalı Olarak Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği: Trafik Kuralları Uygulamalı Olarak Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement