Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada, saat 16.00 sıralarında Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göne, 34 UH 1609 plakalı otomobil ile 55 ANU 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.Ö. isimli yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.