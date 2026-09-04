Samsun'da tramvayın önüne koşan kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı - Son Dakika
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Samsun'da tramvayın önüne koşan kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı

Samsun\'da tramvayın önüne koşan kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı
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Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda yaklaşan tramvayın önüne doğru koşan küçük kız çocuğu, güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görevlinin refleksi çevredekilerin takdirini topladı.

Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan küçük kız çocuğu, istasyonda görevli güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle muhtemel ölümden kurtuldu. Güvenlik görevlisinin son anda çocuğu tutarak geri çekmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.

Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını engelleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.

Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da tramvayın önüne koşan kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı - Son Dakika

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