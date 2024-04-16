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Samsun'da Turizm Haftası kutlamaları

SAMSUN - Samsun'da Turizm Haftası dolayısıyla anıta çelenk bırakıldı.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Samsun'da Atatürk Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akabinde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hasan Kılıçarslan yaptığı konuşmada, "Bu yıl 47'ncisi kutladığımız Turizm Haftası dolayısıyla bir araya geldik. Samsun'da turizm sektörünün geliştirilmesiyle ilgili valiliğimiz önderliğinde büyükşehrin ve tüm sektörlerin katılımıyla turizm master planı uygulaması yapıldı. Bakanlığımız ve ilimizin yöneticileriyle ilimizde turizm sektörünün ileriye götürülmesi için hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Turizm sektörü ülkemizde ve dünyada artık bacasız sanayi olarak nitelendiriliyor. Her geçen gün ülkemiz bu konuda ciddi anlamda potansiyelini artırarak dünyada iyi bir yere geldi ve liderliğe oynamaktadır. İlimizde bu bağlamda turizmdeki yerini almak için çaba içerisindedir. Her geçen gün turistik yerleri daha verimli hale getirerek bu çalışmalar gayretli bir şekilde sürmektedir" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.