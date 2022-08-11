Türkiye'de ilk kez karadan yürütülen F4 savaş uçağı Bilim Merkezi'ne yerleştirildi - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez karadan yürütülen F4 savaş uçağı Bilim Merkezi'ne yerleştirildi

11.08.2022 13:14

Samsun'da Türkiye'de bir ilke imza atılarak Bilim Parkı'na, 2012 yılında şehit olan Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı yerleştirildi.

Samsun'da Türkiye'de bir ilke imza atılarak Bilim Parkı'na, 2012 yılında şehit olan Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı yerleştirildi.

Çarşamba Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak 2012 yılında Konya'da şehadete eren Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına Çarşamba Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'na F4 tipi savaş uçağı montajı gerçekleştirdi.

Abdullah Paşa Meydanı'nda uzman ekip tarafından montajı tamamlanan F4 tipi savaş uçağı görenleri hayrete düşürdü. Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende uçak tekerlekler üzerinde Bilim Parkı'na taşınarak vinç vasıtasıyla parka yerleştirildi.

"Çocuklarımıza ışık olmasını temenni ediyoruz"

Şehit Ümit Özer'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hava pilotlarından bir tanesi olduğunu anımsatan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ümit Özer, kullanmış olduğu uçağın arızalanmasıyla düşüşe geçmesine ve uyarılara rağmen uçağı terk etmeyerek şehit oldu. Kıymetli şehidimizin ailesinin Ümit Özer'in isminin yaşatılmasıyla ilgili bir talepleri vardı. Türk Hava Kuvvetleri'nden F4 tipi uçak talebinde bulunduk ve onlarda Çarşambamıza uçağı armağan etmiş oldular. Uçağımızı yapımı devam eden Çarşamba Bilim Merkezi parkına yerleştirerek burada eğitim görecek çocuklarımıza ışık olmasını temenni ediyoruz. Savaş uçağının Çarşambamıza temini noktasında Milli Savunma Bakanlığımıza, Hava Kuvvetlerimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehit Yüzbaşı Özer'in vefat eden annesinin vasiyetini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Halit Doğan, şehidin isminin sonsuza dek Çarşamba'da yaşayacağını kaydetti.

Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadılar

Şehidin babası İdris Özer, F4 savaş uçağının Çarşamba'ya yerleştirilmesinden büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Oğlunun kullandığı savaş uçağı modelinin Çarşamba'ya kazandırılmasından dolayı heyecan ve hüzün duygularını yaşadığını ifade eden baba İdris Özer, "Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşıyorum. Uçağın Bilim Parkı'na yerleştirilmesinden büyük gurur duyduk. Bu uçağı Çarşamba'ya kazandırdığı için Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'dan Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Ümit Özer, Türkiye, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de ilk kez karadan yürütülen F4 savaş uçağı Bilim Merkezi'ne yerleştirildi - Son Dakika

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