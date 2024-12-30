Samsun'da Uygun Fiyatlı 153 Restoranlar Yarım Milyonu Aştı - Son Dakika
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Samsun'da Uygun Fiyatlı 153 Restoranlar Yarım Milyonu Aştı

Samsun\'da Uygun Fiyatlı 153 Restoranlar Yarım Milyonu Aştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 153 Restoranlar, uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerle 502 bin 137 kişiye hizmet verdi. Başkan Halit Doğan, sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olarak projeyi öne çıkardı.

30.12.2024 14:04  Güncelleme: 14:07
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) uygun fiyatlı kaliteli yemeği vatandaşlarla buluşturduğu 3 ayrı noktada bulunan "153 Restoranları" açıldığı güden bu yana yarım milyonu aşkın kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın göreve başlar başlamaz hayata geçirdiği 153 Restoranlar, hizmete girdiği günden bu yana 502 bin 137 kişinin tercihi oldu. 153 Restoranlar; İlkadım'da İlçe Transfer Merkezi'nin olduğu alanda, Atakum'da OMÜ Rektörlük/Batı Garajı Tramvay İstasyonu yanında ve Kent Park'ta olmak üzere 3 ayrı noktada hizmet veriyor. Vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklere erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen proje ile çorba 20 TL, ana yemek 40 TL, 4 çeşitten oluşan tabildot ise 70 liradan satışa sunuluyor. Her gün farklı yemeklerin yer aldığı 153 Restoranlar zengin menüsü ile de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli aşçılar tarafından hazırlanan yemekler uygun fiyatıyla cebe, lezzetiyle damaklara hitap ediyor.

"Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği"

153 Restoranların sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmak adına büyük bir gayret ve özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. İnsanı odağımıza alarak projelerimize ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Toplumumuzun her kesiminin faydalanabileceği Alo 153 Restoranlar da bu anlayışın ürünü. İnsana dokunan her projeyi öncelikli görüyoruz. Bu nedenle göreve başlar başlamaz ilk işlerimizden biri bu restoranlar oldu. Hemşehrilerimizin ilgisi de oldukça güzel. Uygun fiyata lezzetli, kaliteli yemeklerle gönüllere girdiğimizi görüyoruz. Bu olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Samsun'umuz için attığımız ve atacağımız her bir adımda hemşehrilerimizi merkeze almaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Uygun Fiyatlı 153 Restoranlar Yarım Milyonu Aştı - Son Dakika

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