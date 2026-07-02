Yaşlı Olimpiyatları heyecana sahne oldu - Son Dakika
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Yaşlı Olimpiyatları heyecana sahne oldu

Yaşlı Olimpiyatları heyecana sahne oldu
02.07.2026 13:10  Güncelleme: 13:12
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Samsun’da 5 huzurevi ve 1 aktif yaşam merkezinden 29 yaşlının katılımıyla düzenlenen Yaş Alanlar Olimpiyat Oyunları’nda yaşlılar okçuluk, floor curling, dart ve bocce branşlarında yarıştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen ve huzurevi sakinlerinin katıldığı "Yaş Alanlar Olimpiyat Oyunları" heyecanlı anlara sahne oldu.

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen Yaş Alanlar Olimpiyat Oyunları, 5 huzurevi ve 1 aktif yaşam merkezinden 29 yaşlının katılımıyla Atakum Huzurevi bahçesinde düzenlendi. Yaşlılar, olimpiyat oyunlarında geleneksel okçuluk, floor curling, dart ve bocce branşlarında birbirleriyle yarıştı.

Programın açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Yaş alan büyüklerimizin aktif yaşama katılımı, sağlıklı yaş alma, farkındalık oluşturma, yaş alan büyüklerin bedensel iyilik hallerinin ve motivasyonlarının artması, kendilerini değerli hissetmesi, sosyal becerilerinin artması, denge ve koordinasyon açısından gelişmeleri, spora ve sağlıklı yaşama ilgilerinin artması yönünde farkındalık oluşması için gayret gösteriyoruz. Yalnız ve ailesiyle yaşayan büyüklerimizin de aktif yaşama dahil olmasını önemsiyoruz. Huzurevlerimiz ve aktif yaşam merkezimizden yaşlılarımız var. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bini aşkın yaşlımıza misafir oluyoruz. Onlara kişisel bakım, banyo hizmeti ve ev temizliği gibi hizmetler yürütüyoruz. Yaş almış büyüklerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Aslında yaşlılarımıza hizmet noktasında değil, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Ülkemiz yaşlanıyor, bizler hızlıca yaşlanıyoruz. Bugün ortaya konulan gayretler yarın bizim önümüze gelecek. Onun için sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından yürüyüşle start alan etkinlik, takımların tüm branşlarda sırasıyla yarışmasıyla devam etti. Etkinlikte yaşlılar keyifli vakit geçirirken dereceye girenler de ödüllendirildi.

Programa ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, huzurevi çalışanları ve sakinleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Olimpiyatları heyecana sahne oldu - Son Dakika

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