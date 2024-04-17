Samsun\'da Yaya Geçidi Eksikliği Tehlike Saçıyor

Yerel

Samsun'da yeni müzenin de açılmasıyla insan hareketliliğinin arttığı noktada yaya geçidinin uzakta kalması, vatandaşları tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmek zorunda bırakıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, TMO Şube Müdürlüğü ve bazı özel iş yerlerinin bulunduğu Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni Samsun Müzesi geçen aylarda ziyarete açıldı. Yeni Samsun Müzesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. 3 ay dolmadan 50 bin kişiyi misafir eden müzeye veya iş yerlerine tramvay ile gitmek isteyen vatandaşlar, Gençlik Parkı Tramvay İstasyonu'nda inip, direkt yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yayaların tehlikeli geçişi kameralara yansıdı.

Her gün tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, buranın liman ile fener mevkilerindeki yaya geçitlerinin tam ortasında kaldığını belirttiler. Özellikle sabah ve akşam iş giriş çıkışlarında onlarca insanın aynı anda Atatürk Bulvarı üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığını, birçok yayanın trafik kazasına karıştığını ya da kaza yapmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden üst geçit talebinde bulundular.

"Yola atladığımızda kaza tehlikesi geçiriyoruz"

Her gün yola atlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Elif Ömer, "Bu yol bizi çok fena zorluyor. Her gün büyük bir uğraş veriyoruz. Önceden yaya geçidi vardı ve kapatıldı. Şu anda da tekrar yapılması için çaba gösteriyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. 'Burada illaki birinin ölmesi mi gerekiyor' diye düşünmeye başladık. Pik zamanlarda yoldan geçmeye çalışan insan kalabalığı oluyor. İş çıkış ve girişleri kötü durumlar yaşanıyor. Bazen tam yola çıkarken arabalar geliyor. Yola atladığımızda birçok kez kaza tehlikesi geçiriyoruz" dedi.

"Tramvaya bindiğimiz için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz"

Daha önce olan yaya geçidinin kaldırılması dolayısıyla bulvar yolundan karşıya geçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Elif Gül, "Ben de bu yolu çok kullanmak zorunda kalıyorum. İşyerine geliş gidişlerde tramvaya bindiğimiz için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Daha önce yaya geçidi vardı ama kaldırdılar. Bir de geçmeyelim diye bariyer koydular. Karşıya geçmek için yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Çoğu zaman karşıya geçmekte zorlandığımızdan işe de geç kalabiliyoruz. Çünkü trafik bazen uzun süre durmuyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Tramvay istasyonuna en yakın yaya geçidi yürüme mesafesi 5 ila 7 dakika arasında değişiyor" diye konuştu.

"Üst geçidin yapılması birçok tedbiri de beraberinde getirecektir"

Söz konusu yola geçiş için yapılabilecek üst geçidin yayalar ve şoförler açısından güvenli bir yöntem olacağına değinen Murat Arslan, "Üst geçidin yapılması hem yayayı hem de araçları rahatlatacaktır. Ben de tehlikeli bir şekilde karşıya geçtim. Küçük çaplı bir adrenalin yaşadım. Üst geçit yapılmasının yayalara çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Gerekli önlemleri yetkililerin alacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçen diğer vatandaşlar da bu yöntemle karşıya geçmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. - SAMSUN