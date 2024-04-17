Samsun\'da Yaya Geçidi Eksikliği Tehlike Saçıyor

Samsun'da yeni müzenin de açılmasıyla insan hareketliliğinin arttığı noktada yaya geçidinin uzakta kalması, vatandaşları tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmek zorunda bırakıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, TMO Şube Müdürlüğü ve bazı özel iş yerlerinin bulunduğu Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni Samsun Müzesi geçen aylarda ziyarete açıldı. Yeni Samsun Müzesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. 3 ay dolmadan 50 bin kişiyi misafir eden müzeye veya iş yerlerine tramvay ile gitmek isteyen vatandaşlar, Gençlik Parkı Tramvay İstasyonu'nda inip, direkt yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yayaların tehlikeli geçişi kameralara yansıdı.
Her gün tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, buranın liman ile fener mevkilerindeki yaya geçitlerinin tam ortasında kaldığını belirttiler. Özellikle sabah ve akşam iş giriş çıkışlarında onlarca insanın aynı anda Atatürk Bulvarı üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığını, birçok yayanın trafik kazasına karıştığını ya da kaza yapmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden üst geçit talebinde bulundular.
"Yola atladığımızda kaza tehlikesi geçiriyoruz"
Her gün yola atlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Elif Ömer, "Bu yol bizi çok fena zorluyor. Her gün büyük bir uğraş veriyoruz. Önceden yaya geçidi vardı ve kapatıldı. Şu anda da tekrar yapılması için çaba gösteriyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. 'Burada illaki birinin ölmesi mi gerekiyor' diye düşünmeye başladık. Pik zamanlarda yoldan geçmeye çalışan insan kalabalığı oluyor. İş çıkış ve girişleri kötü durumlar yaşanıyor. Bazen tam yola çıkarken arabalar geliyor. Yola atladığımızda birçok kez kaza tehlikesi geçiriyoruz" dedi.
"Tramvaya bindiğimiz için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz"
Daha önce olan yaya geçidinin kaldırılması dolayısıyla bulvar yolundan karşıya geçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Elif Gül, "Ben de bu yolu çok kullanmak zorunda kalıyorum. İşyerine geliş gidişlerde tramvaya bindiğimiz için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Daha önce yaya geçidi vardı ama kaldırdılar. Bir de geçmeyelim diye bariyer koydular. Karşıya geçmek için yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Çoğu zaman karşıya geçmekte zorlandığımızdan işe de geç kalabiliyoruz. Çünkü trafik bazen uzun süre durmuyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Tramvay istasyonuna en yakın yaya geçidi yürüme mesafesi 5 ila 7 dakika arasında değişiyor" diye konuştu.
"Üst geçidin yapılması birçok tedbiri de beraberinde getirecektir"
Söz konusu yola geçiş için yapılabilecek üst geçidin yayalar ve şoförler açısından güvenli bir yöntem olacağına değinen Murat Arslan, "Üst geçidin yapılması hem yayayı hem de araçları rahatlatacaktır. Ben de tehlikeli bir şekilde karşıya geçtim. Küçük çaplı bir adrenalin yaşadım. Üst geçit yapılmasının yayalara çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Gerekli önlemleri yetkililerin alacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçen diğer vatandaşlar da bu yöntemle karşıya geçmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da Yaya Geçidi Eksikliği Tehlike Saçıyor - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması yaptı. Seçimlerin iptaline itiraz edileceği belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Şükrü Sargın, Zile Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. Başkan Sargın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zile'de 2 dönem üst üste kazanarak tarih yazdığını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Bu durumun fark edilmesiyle muhtarlık iptal edildi. Mahalle sakinleri, Tunçezer'e destek için imza toplamaya başladı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?