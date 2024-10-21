Samsun\'da Yeni İçme Suyu Deposu Faaliyete Geçti

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Samsun genelinde etkili bir altyapı çalışması yürüten SASKİ Genel Müdürlüğü, hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal mahallelerde içme suyu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Alaçam ilçesi Alparslan Mahallesi'nde inşa edilen 1000 metreküplük içme suyu deposu, iletim ve şebeke hattı bağlantılarının yapılmasıyla devreye alındı. Altyapı ve proje çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tek hedefimiz var, o da Samsun'umuzu daha güzel ve yaşanılabilir bir hale getirmek. Bu kapsamda 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın göreve başlamasından bu yana önemli yatırımlarıyla, yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atan SASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla da birçok projeyi hizmete sundu. Yeni içme suyu hatları ile sağlıklı su akışını sağlayan SASKİ, yeni su depolarıyla da kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor. 2024 yılının 10 aylık döneminde ilçelerde 82 adet yeni su deposu inşa eden SASKİ, 6 tanesinin inşaatına ise devam ediyor. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak artan ihtiyaçlara kalıcı çözümler de üreterek içme suyu şebeke hatlarını yenileyip büyüten Genel Müdürlük, yeni hat imalatlarında büyük mesafe kat etti.

Kapasite 1000 metreküpe çıkarıldı

19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile daha önce 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin merkez ve birçok kırsal mahallesindeki su problemlerini ortadan kaldıran SASKİ Genel Müdürlüğü, Alaçam'ın Alparslan Mahallesi'nde ekonomik ömrünü yitirmesi ve su kayıplarının fazla olması nedeniyle yenileme kararı alınan 200 metreküplük hacimli eski su deposunu yıkarak yerine 1000 metreküp kapasiteli yeni depo inşa etti. 7.5 milyon TL'ye mal olan yeni depo, 3 bin 300 metrelik iletim ve şebeke hattı bağlantılarının yapılmasıyla devreye alındı. Yeni merkez depo ile Alaçam'ın Alparslan, Yeni Cami, Fatih, Karşıyaka, Göçkün, Yakacık mahallelerine su verilecek. Ayrıca, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden getirilen arıtılmış suyun Yakakent ilçesine ulaştırılmasında da yeni depo kullanılacak.

"Şehrimize hayırlı olsun"

7.5 milyon TL harcanarak inşa edilen yeni içme suyu deposunun Samsun'a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz ile 17 ilçemizin tamamında şehrimiz ve hemşehrilerimizin yaşam koşullarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alaçam ilçemizdeki eski depo 200 metreküp olup, su kaçağı fazlaydı. Hacmini 5 kat artırarak yenileme kararı aldık. Hemen eskisini yıkarak vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başladık. Planladığımız tarihte de depo inşaatını bitirmiş olduk. İletim borularını yerleştirdikten sonra ekiplerimiz şebeke hattı bağlantılarını yaptı. Depomuzu şuan itibariyle devreye almış olduk. Şimdi bu merkez depomuzdan suyumuzu mahallelerimize ulaştıracağız. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için tesis, altyapı ve proje çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Tek hedefimiz var her alanda 'Daha güzel ve yaşanılabilir Samsun'. Yapılan tüm bu çalışmaların arkasında da inanılmaz bir çaba var. Büyük bir emekle çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyor, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN