Samsun\'da milli maç gösterimine YKS arası

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle yoğunluk oluşmaması adına Türkiye- Paraguay maçının meydanlarda yayımlanmayacağını açıkladı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Takım'ın maçları, Samsun'da meydanlarda dev ekranda yayınlanıyordu. Grubun ikinci maçı için ise bu uygulamaya ara verildi. YKS'nin de aynı güne denk gelmesi nedeniyle meydanlarda dev ekran kurulmayacak. SBB'den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir. Gençlerimizin eğitim hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu da aynı heyecan ve gururla destekliyor, başarılar diliyoruz." - SAMSUN