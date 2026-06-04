Engelli vatandaşlardan ve itfaiyeden yavru kargaya şefkat eli

Samsun'da elektrik direğinde bulunan yuvadan düşen yavru kargaya engelli vatandaşlar sahip çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yavru karga yeniden yuvasına bırakıldı.

Olay, Samsun'da Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi binasının önünde meydana geldi. Elektrik direğinde bulunan yuvadan düşen yavru kargayı fark eden dernek üyeleri, kuşun zarar görmemesi için harekete geçti. Engelli vatandaşlar, yavru kargayı güvenli bir alana alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yavru kargayı bulunduğu yerden aldı. Ekipler, yavru kargayı dikkatli şekilde yeniden yuvasına bıraktı.

Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan dernek üyeleri, can taşıyan her canlıya sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Yavru karganın yeniden yuvasına bırakılması ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN