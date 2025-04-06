Samsun'daki Kazada 3 Aile Fertinin Ölümü - Son Dakika
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Yerel

Samsun'daki Kazada 3 Aile Fertinin Ölümü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 aile üyesi Ordu'da toprağa verildi.

06.04.2025 17:29
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Samsun'daki feci kazada vefat eden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

ORDU - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine gitmekte olan Zekeriya Ateş idaresindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Taner Aydın idaresindeki 55 FA 026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan aynı aileden sürücü Zekeriya, eşi Gülcan ve çocuğu Emirhan Ateş ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve Aydın Aydın hayatını kaybetti.

Çocuklarının kulak rahatsızlığı için gittikleri hastane dönüşü kazada vefat ettiler

Çocuklarının kulak rahatsızlığı için gittikleri hastane dönüşü akraba ziyaretlerinin ardından sisli yolda kaza geçirdiklerini söyleyen ailenin yakın komşusu Ferhat Demirci, "Çok acı bir olay ve bir aileden üç tane cenaze çıktı. Bizim köyümüzün kapı komşumuzun insanlarıdır. Anne, baba ve çocukları vefat etti. Evin en küçük çocuğu daha 12 yaşında öksüz kaldı. Kazada hayatını kaybeden veteriner hekimlik okuyan diğer çocuk Emirhan Ateş'in kulak rahatsızlığı için Samsun'a muayeneye gidiyorlar. Orada akraba ziyaretleri yapıyorlar. Geri dönüş yolunda yoğun sisten dolayı otomobilinin de hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araca kafa kafaya çarpışıyorlar. Bayram sonrası çok büyük bir acı yaşıyoruz" dedi.

Geriye aileden tek çocuk kaldı

Kazada hayatını kaybeden Zekeriya, Gülcan ve çocukları Emirhan Ateş'ten geriye sadece 12 yaşındaki çocukları kaldı. Sürücülerden Zekeriya Ateş'in Ünye'de bulunan özel bir çimento şirketinde çalıştığı öğrenildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Cenazede hayatını kaybeden aile İnkur Mahallesi Kocatepe Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba, anne ve çocukları Kocatepe Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede aile yakınlarının ağıtları ve gözyaşları sel oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'daki Kazada 3 Aile Fertinin Ölümü - Son Dakika

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