Samsun'dan İşçi Direnişine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'dan İşçi Direnişine Destek

Geniş Video İzle

Samsun EMEP, işçi eylemlerine destek vererek, Antep'teki direnişin önemine dikkat çekti.

15.02.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Emek Partisi (EMEP) il örgütü, ülke genelinde devam eden işçi eylemlerine destek açıklaması yaptı. İl Başkanı Sait Kocaman, "Binlerce işçi sefalet zammına karşı direnişe geçti. Kazanım elde edip istedikleri zam oranını kazananlar oldu. Bugün itibarıyla sekiz fabrikanın önünde üç bini aşkın işçi hala ekmeği için direniyor" dedi.

Samsun EMEP il örgütü, Gaziantep Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere ülke çapında düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve haksız işten çıkarmalara tepki gösteren işçilere destek açıklamasında bulundu. İl Başkanı Sait Kocaman, şunları söyledi:

" Dünya'da ve ülkemizde uygulanan sömürü ve talan politikalarının ortaya çıkardığı işsizliğin, açlık ve yoksulluğun, baskı ve şiddetin; işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların üzerine karabasan gibi çöktüğü, ülkelerin kan gölüne çevrilerek talan edildiği günlerden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Dünya'nın ve ülkenin birçok yerinde her kesimden işçi ve emekçilerin, ezilen yoksul halkların bu ağır yaşam koşullarına ve kölelik dayatmalarına karşı, gittikçe kabaran öfkelerine, grevlerine ve eylemlerine büyük bir umutla tanıklık ediyoruz. Antep'te bulunan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 fabrikada işçiler iş bıraktı çünkü patronları ücretlere yüzde 30'u aşmayan zam dayatıyor. Binlerce işçi sefalet zammına karşı direnişe geçti. Kazanım elde edip istedikleri zam oranını kazananlar oldu. Bugün itibariyle sekiz fabrikanın önünde üç bini aşkın işçi hala ekmeği için direniyor.

"Antepli binlerce işçi kardeşimiz, ekmekleri için mücadele ediyorlar"

Antepli binlerce işçi kardeşimiz, ekmekleri için mücadele ediyorlar. Yağan kara, soğuğa rağmen bir çadırdan bile yoksun halde kararlılıkla 'insanca çalışmak, insanca ücret almak istiyoruz' diyorlar. İşçilerin hak mücadelesi karşısında telaşa kapılan patronların imdadına ise valilik yetişti. Antep'te 15 günlük süre boyunca her türden eylemi yasakladı. İşçiler, sınıf kardeşleri, metal işçilerinin yolundan ilerleyerek yasakları tanımadı, eylemlerine devam ettiler. Her yerde her zaman olduğu gibi devlet valisiyle, yargısıyla, jandarması, polisiyle patronun yanında saf tutup işçileri önce fabrikaya kapattılar, ardından fabrikanın çevresinden zorla uzaklaştırdılar. Tehditler, coplar, biber gazları da fayda etmedi, kurdukları direniş çadırlarını zorla yıktılar, alan eylemine saldırdılar, sendika başkanlarını gözaltına aldılar. İşçilerin örgütlü iradesi, emek mücadelesinden, ekmek davasından vazgeçmiyor. Kardeşler; unutmayalım ki kazanımla sonuçlanan her işçi eylemi- grevi yeni eylemleri ve kazanımları tetikliyor, besliyor. Bir eylemin başarıya ulaşması ancak diğer işçi kardeşlerinin ve dostlarının desteğiyle mümkündür. Gün Samsunlu işçi kardeşlerin, emek dostlarının Antep te direnen sınıf kardeşlerinin mücadelesine omuz verme günüdür.

"Bugün ihtiyacımız olan şey bu mücadele alanlarının ortaklaşması"

TKİS Blinds işçileri sendikal haklarını kullanmak için günlerdir direniyor, anayasal hakların gaspına karşı tek bir yargı makamı harekete geçmiyor. Antep'teki işçilerin ekmek mücadelesini engellemek istiyorlar çünkü KFC ve Pizza Hut işçileri gibi, güvencesiz çalıştırılan, sendikal haklarını kullanmak isteyen, düşük ücretlere karşı ses çıkarmak isteyen tüm işçilerin harekete geçmesinden korkuyorlar. Erdoğan, Hitachi işçilerinin grevine yasak kararı getirdi de ne oldu? 22 yıllık iktidarında imzasını taşıyan ve uygulatamadığı ilk yasak olarak tarihe geçti. Çünkü metal işçileri grev yasak kararını dinlemedi; yasak sizin mücadele bizimdir dedi ve kazandılar. Bugün ihtiyacımız olan şey bu mücadele alanlarının ortaklaşması, taleplerin tek ses haline gelmesidir. Yasaksız grev, barajsız sendika, güvenceli iş için harekete geçelim."

Kaynak: ANKA

Sait Kocaman, Politika, Ekonomi, Samsun, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'dan İşçi Direnişine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:53:34. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan İşçi Direnişine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.