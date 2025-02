Samsun'dan İşçi Direnişine Destek

Yerel

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Emek Partisi (EMEP) il örgütü, ülke genelinde devam eden işçi eylemlerine destek açıklaması yaptı. İl Başkanı Sait Kocaman, "Binlerce işçi sefalet zammına karşı direnişe geçti. Kazanım elde edip istedikleri zam oranını kazananlar oldu. Bugün itibarıyla sekiz fabrikanın önünde üç bini aşkın işçi hala ekmeği için direniyor" dedi.

Samsun EMEP il örgütü, Gaziantep Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere ülke çapında düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve haksız işten çıkarmalara tepki gösteren işçilere destek açıklamasında bulundu. İl Başkanı Sait Kocaman, şunları söyledi:

" Dünya'da ve ülkemizde uygulanan sömürü ve talan politikalarının ortaya çıkardığı işsizliğin, açlık ve yoksulluğun, baskı ve şiddetin; işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların üzerine karabasan gibi çöktüğü, ülkelerin kan gölüne çevrilerek talan edildiği günlerden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Dünya'nın ve ülkenin birçok yerinde her kesimden işçi ve emekçilerin, ezilen yoksul halkların bu ağır yaşam koşullarına ve kölelik dayatmalarına karşı, gittikçe kabaran öfkelerine, grevlerine ve eylemlerine büyük bir umutla tanıklık ediyoruz. Antep'te bulunan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 fabrikada işçiler iş bıraktı çünkü patronları ücretlere yüzde 30'u aşmayan zam dayatıyor. Binlerce işçi sefalet zammına karşı direnişe geçti. Kazanım elde edip istedikleri zam oranını kazananlar oldu. Bugün itibariyle sekiz fabrikanın önünde üç bini aşkın işçi hala ekmeği için direniyor.

"Antepli binlerce işçi kardeşimiz, ekmekleri için mücadele ediyorlar"

Antepli binlerce işçi kardeşimiz, ekmekleri için mücadele ediyorlar. Yağan kara, soğuğa rağmen bir çadırdan bile yoksun halde kararlılıkla 'insanca çalışmak, insanca ücret almak istiyoruz' diyorlar. İşçilerin hak mücadelesi karşısında telaşa kapılan patronların imdadına ise valilik yetişti. Antep'te 15 günlük süre boyunca her türden eylemi yasakladı. İşçiler, sınıf kardeşleri, metal işçilerinin yolundan ilerleyerek yasakları tanımadı, eylemlerine devam ettiler. Her yerde her zaman olduğu gibi devlet valisiyle, yargısıyla, jandarması, polisiyle patronun yanında saf tutup işçileri önce fabrikaya kapattılar, ardından fabrikanın çevresinden zorla uzaklaştırdılar. Tehditler, coplar, biber gazları da fayda etmedi, kurdukları direniş çadırlarını zorla yıktılar, alan eylemine saldırdılar, sendika başkanlarını gözaltına aldılar. İşçilerin örgütlü iradesi, emek mücadelesinden, ekmek davasından vazgeçmiyor. Kardeşler; unutmayalım ki kazanımla sonuçlanan her işçi eylemi- grevi yeni eylemleri ve kazanımları tetikliyor, besliyor. Bir eylemin başarıya ulaşması ancak diğer işçi kardeşlerinin ve dostlarının desteğiyle mümkündür. Gün Samsunlu işçi kardeşlerin, emek dostlarının Antep te direnen sınıf kardeşlerinin mücadelesine omuz verme günüdür.

"Bugün ihtiyacımız olan şey bu mücadele alanlarının ortaklaşması"

TKİS Blinds işçileri sendikal haklarını kullanmak için günlerdir direniyor, anayasal hakların gaspına karşı tek bir yargı makamı harekete geçmiyor. Antep'teki işçilerin ekmek mücadelesini engellemek istiyorlar çünkü KFC ve Pizza Hut işçileri gibi, güvencesiz çalıştırılan, sendikal haklarını kullanmak isteyen, düşük ücretlere karşı ses çıkarmak isteyen tüm işçilerin harekete geçmesinden korkuyorlar. Erdoğan, Hitachi işçilerinin grevine yasak kararı getirdi de ne oldu? 22 yıllık iktidarında imzasını taşıyan ve uygulatamadığı ilk yasak olarak tarihe geçti. Çünkü metal işçileri grev yasak kararını dinlemedi; yasak sizin mücadele bizimdir dedi ve kazandılar. Bugün ihtiyacımız olan şey bu mücadele alanlarının ortaklaşması, taleplerin tek ses haline gelmesidir. Yasaksız grev, barajsız sendika, güvenceli iş için harekete geçelim."