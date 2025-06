Samsun\'dan Trabzon\'a Destek Gönderildi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sel felaketinin yaşandığı Trabzon'a destek amacıyla ekip gönderdiklerini belirterek, "Kardeş kardeşin her zaman yanındadır" dedi.

Trabzon'da meydana gelen sel felaketinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgeye gönderildiğini açıklayan Başkan Doğan, "Ekiplerimiz dün gece yola çıktı, şu an alandalar. Karadeniz'in bağrında iki güzel şehir olarak bizler her zaman birbirimizin iyi gününde de zor gününde de yanındayız. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Felaketin yaşandığı andan itibaren Trabzonlu vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Doğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN