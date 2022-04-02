Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü - Son Dakika
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Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü

02.04.2022 14:46
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü

Samsun'da bulunan Dijital Gösterim Merkezi çadırı, 2 yıl hizmet verdikten sonra bugün söküldü.

Samsun'da bulunan Dijital Gösterim Merkezi çadırı, 2 yıl hizmet verdikten sonra bugün söküldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Bursa, Çanakkale, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan Dijital Gösterim Merkezi, 12 Temmuz 2020'de Samsun'da da açılmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anların yer aldığı gösteri ile vatandaşların bilgilendirildiği gösterim merkezi daha sonra birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 2 yıl boyunca vatandaşlara hizmet veren gösterim merkezi bugün itibarıyla söküldü. İşçiler, vinç yardımı ile çadırın demirlerini bulundukları yerden çıkarttı. Öte yandan merkezde vatandaşlar üç boyutlu hologram gösterimlerini de izleyebiliyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, çadırın Samsun'daki etkinlik süresini tamamlandığı için söküldüğünü söyledi. - SAMSUN

Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Diyarbakır, Çanakkale, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü - Son Dakika


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