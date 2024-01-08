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Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 1 Yılda 2,5 Milyon Yolcu Kullandı - Son Dakika
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Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 1 Yılda 2,5 Milyon Yolcu Kullandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım dönemini başlatan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 1 yılda 2,5 milyon yolcu kullandı. Merkez, indi bindi sorununa çözüm olarak ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin önemini vurgulayarak vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.

Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi\'ni 1 Yılda 2,5 Milyon Yolcu Kullandı
08.01.2024 - 12:53,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım dönemini başlatan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 1 yılda 2,5 milyon yolcu kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 29 Aralık 2022'te hizmete giren 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği indi bindi sorununa çözüm oldu. Vatandaşların tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşmasını sağlayan merkezi 1 yılda 2,5 milyon yolcu kullandı.

"Vatandaşlarımız memnun"

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi projesinin önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerden gelen vatandaşlarımız şehir merkezine ulaşımla ilgili ciddi sorun yasıyorlardı. Biz bu proje ile vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldırdık. İnsanlarımız hangi ilçeye gitmek isterse rahatça bu merkezden tek araçla gidebiliyorlar. Merkezi kullanan vatandaşlarımız oldukça memnunlar. Bunu da bizlerle paylaşıyorlar. Öncü ve örnek şehir olan Samsun'da, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, sorunlarını hızla çözecek projeleri hayata geçiriyoruz. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi de onlardan biri. Merkezimiz 1 yılda 2,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Merkezi kullanan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de oldukça mutlu ediyor" dedi.

"Tek araçla merkeze geliyoruz"

İlçe Toplu Ulaşım İlçe Transfer Merkezi sayesinde tek araçla seyahat imkanına kavuşan vatandaşlar ise memnuniyetini paylaşıyor. Vatandaşlardan Dilaver Toktaş, "İlçe Toplu Ulaşım İlçe Transfer Merkezi'nin açılmasından çok memnun kaldık. Önceden çile çekiyorduk. Şimdi tek araçla merkeze geliyoruz. Bundan daha büyük hizmet olmaz bizim için" diye konuştu.

Kübra Erdoğan isimli vatandaş ise "1 yıldır rahat ettik. Otobüs bekle, oradan in oraya git tekrar otobüse bin gibi derdimiz kalmadı. Tek arabayla geliyoruz. Emeği geçenlerden, yapanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

lçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 1 Yılda 2,5 Milyon Yolcu Kullandı - Son Dakika


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