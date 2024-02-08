Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hemşeri Derneklerini Ziyaret Etti

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede büyük bir değişim başlattıklarını belirterek, "Şehrimizin hak ettiği yatırımlara kavuşabilmesi için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, hemşerilerimizin de görüşlerine önem veriyoruz" dedi.
Başkan Demirtaş, ilçede bulunan hemşeri derneklerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Demirtaş bu çerçevede ilk olarak Asarcıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Demirtaş'ı Dernek Başkanı Bayram Konuşuk ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
"İlçemizde büyük bir değişim başlattık"
Ziyarette, 5 yılda ilçede hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Demirtaş, hemşeri dernekleri ile belediyeler arası dayanışmaya önem verdiklerinin altını çizdi. İlkadım'ın hak ettiği yatırımlara kavuşabilmesi için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Demirtaş, "Hemşerilerimizin görüşlerine önem veriyoruz. Sizlerin görüşlerini de işin içine katarak bu şehirde büyük bir değişim ve dönüşümü başlattık. Ataocağı (Büyükler Kreşi), Şefkat Evi (Kimsesizler Evi), Hasta Refakatçi Evi, Mahalle Kreş ve Kültür Evi gibi birçok proje şehrimizde hayat buldu, bulmaya da devam edecek" diye konuştu.
"İlkadım'ı birlikte güzelleştireceğiz"
Ardından Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Hüseyin Avni Özdemir ve yönetimini ziyaret eden Başkan Demirtaş, seçimi kazandıkları ilk günden itibaren ilçenin sorunlarını ele aldıklarına değinerek, "Sosyal belediyecilik anlayışla insan odaklı hizmetlerle ilçemizi geleceğe taşıyoruz. Emin olun sokağınızdaki bir duvarı boyarken bile rengini sizlerle konuşarak ortak akılla hizmetlerimizi yürütme gayretinde içindeyiz. Hiç birinizin gönlünü incitecek en ufak bir işin içinde olmadık, olamayız çünkü İlkadım bizim evimiz, evimizi hep birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerin sonunda dernek başkanları tarafından Başkan Demirtaş'a sürpriz doğum günü pastası kesildi. - SAMSUN
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