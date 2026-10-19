Samsun İlkadım'da 71 yıldır açık mahalle bakkalı süpermarket rekabetine dayanamadı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da 71 yıldır açık mahalle bakkalı süpermarket rekabetine dayanamadı

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Samsun İlkadım\'da 71 yıldır açık mahalle bakkalı süpermarket rekabetine dayanamadı
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Samsun İlkadım'da 1955'ten beri hizmet veren mahalle bakkalı, süpermarket rekabetine yenilerek kapanıyor. Babasından devraldığı bakkallığı sürdüren Mustafa Baş, artık geçinmenin mümkün olmadığını söyleyerek kapatma kararı aldığını ve malzemeleri boşaltmaya başladığını belirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 71 yıldır faaliyet gösteren mahalle bakkalı, geçmişten bugüne uzanan hikayesini kepenk kapatarak sonlandırmaya hazırlanıyor.

İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesi'ndeki tarihi binada 1955 yılından beri hizmet veren Samsun'un en eski faal bakkallarından biri, bu günlerde kapanmaya hazırlanıyor. 71 yıldır mahalle eşrafına hizmet veren Mustafa Baş (71) idaresindeki bakkal, süpermarketlerle rekabet edemedi. Esnaf Mustafa Baş, babasından devralarak devam ettirdiği mesleğini sonlandırma kararı aldığını ve dükkanındaki malzemeleri boşaltmaya başladığını ifade etti.

"1955 yılından beri açık olan bakkal yakında kapanacak"

Babasından devraldığı bakkalın artık rekabet edemediğini ve bu nedenle kapatma işlemlerine başladıklarını dile getiren Mustafa Baş, "Babamdan itibaren bakkallık yapıyoruz. Artık emekli oldum ve son demlerimizdeyiz. Bakkallık ilk başladığımız yıllarda gayet iyiydi. O zaman marketler yoktu, işlerimiz iyiydi. Şimdi ise iş yok. Herkes nerede ucuz ürün bulursa oraya gidiyor. Bu da vatandaşın en doğal hakkı. Ben 40 yıldır bakkalım, babam ise 1955'ten itibaren bakkaldı. Artık bakkal mesleğini sürdürmeyeceğim, kapatacağım. Bakkallık artık yapılmıyor. Eskiden bakkal işleterek geçinebiliyordunuz ancak şimdi rekabet çoğaldı. Ondan dolayı kapatma kararı aldık ve yakında kapatacağız" dedi.

Tarihi dokusunu ve eşyaları koruyan mahalle bakkalı, içerisinde kalan tek tük malzemenin de satılmasının ardından tamamen kapanacak.

Kaynak: İHA
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