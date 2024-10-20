Samsun İlkadım'da Emülsiyon Üretim Tesisinin Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da Emülsiyon Üretim Tesisinin Hazırlıkları Tamamlandı

Samsun İlkadım\'da Emülsiyon Üretim Tesisinin Hazırlıkları Tamamlandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kırsal mahallelere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için emülsiyon üretim tesisinin kurulumu tamamlandı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu tesisin asfaltlama işlemlerinde dışa bağımlılığı azaltacağını ve maliyetleri yüzde 50 düşüreceğini belirtti.

20.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
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Samsun'un İlkadım ilçesinin kırsal mahallerine rahat ve güvenli bir ulaşım sağlamak emülsiyon üretim tesisinin hazırlıkları tamamlandı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Önümüzdeki sene çok daha güzel işler yapacağız. Üst yapı çalışmaları kapsamında özellikle kırsal mahallelerde ve kent merkezinde yol problemini ortadan kaldırıp ulaşım konforunu artıracağız" dedi.

2025 yılı itibariyle İlkadım da gerçekleştirilecek tüm yatırımların vatandaşların tamamına dokunacağını söyleyen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşımızdan aldığımız vergileri, kuruşu kuruşuna vatandaşımız için kullanıyoruz. İlkadım'ın şimdiye kadar hiç sahip olmadığı bir yatırımı belediyemize kazandırıyoruz. Güzeldere Mahallemizde bulunan asfalt plentimizin yanına emülsiyon üretim tesisi kuruyoruz. Ham petrolden elde edilen bağlayıcı özelliğe sahip asfalt karışımlarında dayanıklılık ve elastik özellik kazandırması sebebi ile asfalt üretiminde büyük rol oynayan asfalten ve hidrokarbon içeriğine sahip bitüm malzemesini bu tesisimizde işleyerek, sathi kaplama, asfalt serme ve yama işlerinde yapıştırma malzemesi olarak kullanacağız. Bu tesis hem kaliteyi artıracak, hem de maliyeti yüzde 50 düşürecek" diye konuştu.

Dışa bağımlılığa son verecek

Kurulacak tesis ile İlkadım Belediyesi'nin asfaltlama için dışa olan bağımlılığının son bulacağına dikkat çeken Başkan İhsan Kurnaz, "Kendi personelimizle güçlendirdiğimiz araç makine parkımızla birlikte satın alma yerine, belediye bünyesinde üretimi yapılan bitüm emülsiyon, kırsal mahallelerde yapacağımız sathi kaplama asfalt çalışmalarının kalitesini ve iş hızını artıracak. 2025 yılı içeresinde ilçemizde mahallelerimizi asfaltla buluşturmaya devam edip asfaltsız mahalle bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun İlkadım'da Emülsiyon Üretim Tesisinin Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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