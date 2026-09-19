Samsun Kavak\'ta simge haline gelen kuzu Tertip, Mecit Uzun\'u yalnız bırakmıyor

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görev yapan Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, sevimliliği ve insanlarla kurduğu yakın bağ sayesinde Kavaklıların gönlünde taht kurdu.

Tertip'i doğduğu anda annesinden aldığını belirten Mecit Uzun, kuzunun kendisini annesi olarak gördüğünü söyledi. Uzun, Tertip'in hafta sonları da kendisini yalnız bırakmadığını ve nereye giderse onun da kendisiyle birlikte geldiğini ifade etti.

Kavak sokaklarında görenlerin büyük ilgi gösterdiği Tertip, özellikle parklarda çocukların ilgi odağı oluyor. Çocuklar Tertip'i gördüklerinde yanına koşarak onunla oynuyor, vatandaşlar ise kuzuyu severek fotoğraf çektiriyor.

"Kavak'ın simgesi oldu"

Mecit Uzun, Tertip'e gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Tertip artık Kavak'ın bir simgesi oldu. Kavaklıların gururu haline geldi. Onu gören herkes seviyor, oynuyor. Ben de bu ilgiden çok memnunum. Hafta sonları nereye gidersem Tertip de benimle birlikte geliyor" dedi.

Tertip'in Kavaklılar tarafından sahiplenildiğini ifade eden kurtça Kılıç ise "Tertip bizim gururumuz. Onu gördüğümüz zaman seviyoruz, oynuyoruz. Kavaklılar onu çok sevdi" ifadelerini kullandı.

Sevimli tavırlarıyla ilçe halkının sevgisini kazanan Tertip, artık Kavak'ta yalnızca bir kuzu değil, vatandaşların yüzünü güldüren küçük bir dost olarak anılıyor.