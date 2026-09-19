Samsun Kavak'ta simge haline gelen kuzu Tertip, Mecit Uzun'u yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Kavak'ta simge haline gelen kuzu Tertip, Mecit Uzun'u yalnız bırakmıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak\'ta simge haline gelen kuzu Tertip, Mecit Uzun\'u yalnız bırakmıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavak Kaymakamlığı'nda görevli Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, hafta sonları da Uzun'u yalnız bırakmıyor ve ilçe sokaklarında yoğun ilgi görüyor. Parklarda çocukların ilgi odağı olan Tertip'in Kavak'ın simgesi haline geldiği belirtildi; vatandaşlar kuzuyla fotoğraf çektiriyor.

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görev yapan Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, sevimliliği ve insanlarla kurduğu yakın bağ sayesinde Kavaklıların gönlünde taht kurdu.

Tertip'i doğduğu anda annesinden aldığını belirten Mecit Uzun, kuzunun kendisini annesi olarak gördüğünü söyledi. Uzun, Tertip'in hafta sonları da kendisini yalnız bırakmadığını ve nereye giderse onun da kendisiyle birlikte geldiğini ifade etti.

Kavak sokaklarında görenlerin büyük ilgi gösterdiği Tertip, özellikle parklarda çocukların ilgi odağı oluyor. Çocuklar Tertip'i gördüklerinde yanına koşarak onunla oynuyor, vatandaşlar ise kuzuyu severek fotoğraf çektiriyor.

"Kavak'ın simgesi oldu"

Mecit Uzun, Tertip'e gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Tertip artık Kavak'ın bir simgesi oldu. Kavaklıların gururu haline geldi. Onu gören herkes seviyor, oynuyor. Ben de bu ilgiden çok memnunum. Hafta sonları nereye gidersem Tertip de benimle birlikte geliyor" dedi.

Tertip'in Kavaklılar tarafından sahiplenildiğini ifade eden kurtça Kılıç ise "Tertip bizim gururumuz. Onu gördüğümüz zaman seviyoruz, oynuyoruz. Kavaklılar onu çok sevdi" ifadelerini kullandı.

Sevimli tavırlarıyla ilçe halkının sevgisini kazanan Tertip, artık Kavak'ta yalnızca bir kuzu değil, vatandaşların yüzünü güldüren küçük bir dost olarak anılıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHayvanlarGüncelSamsunKavakYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi! 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü
Otizmli Tufan’ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı Savcılıkta anlattığı neden şoke etti Otizmli Tufan'ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı! Savcılıkta anlattığı neden şoke etti
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:30
OHAL ilan edilmişti Tarihi derbide inanılmaz son
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 17:35:58. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta simge haline gelen kuzu Tertip, Mecit Uzun'u yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement