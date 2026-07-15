Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi

Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi
15.07.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun, Ordu ve Sinop’taki tarihi camilerde Mevlid-i Şerif programları yapıldı. Programlarda 2 bin 530 Hatm-i Şerif’in duası şehitlerin ruhuna hediye edilirken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve birlik-beraberlik duaları okundu. Yetkililer, etkinliklerin milli birlik ruhunu gelecek nesillere aktarmada önemli olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun, Ordu ve Sinop'taki tarihi camilerde düzenlenen Mevlid-i Şerif programlarında şehitler dualarla yad edildi.

Programlar kapsamında Samsun'da Büyük Cami, Pazar Camii, Yalı Camii, Medrese Camii ve Hançerli Camii'nde, Ordu'da Orta Camii, Yalı Camii, Köprübaşı Camii ve Hamidiye Camii'nde, Sinop'ta ise Alaaddin Camii ile Kefevi Camii'nde vatandaşların katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda, daha önce tamamlanan 2 bin 530 Hatm-i Şerif'in duası aziz şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, birlik ve beraberliğin devamı için de dualar edildi.

Yetkililer, 15 Temmuz şehitlerinin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, düzenlenen programların milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Hediye, Samsun, Yerel, Sinop, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi - Son Dakika

Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi. Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi. Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:55:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.