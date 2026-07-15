Samsun, Ordu ve Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programları Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun, Ordu ve Sinop'taki tarihi camilerde düzenlenen Mevlid-i Şerif programlarında şehitler dualarla yad edildi.

Programlar kapsamında Samsun'da Büyük Cami, Pazar Camii, Yalı Camii, Medrese Camii ve Hançerli Camii'nde, Ordu'da Orta Camii, Yalı Camii, Köprübaşı Camii ve Hamidiye Camii'nde, Sinop'ta ise Alaaddin Camii ile Kefevi Camii'nde vatandaşların katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda, daha önce tamamlanan 2 bin 530 Hatm-i Şerif'in duası aziz şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, birlik ve beraberliğin devamı için de dualar edildi.

Yetkililer, 15 Temmuz şehitlerinin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, düzenlenen programların milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti. - SAMSUN