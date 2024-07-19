Samsun OSB\'de nefes kesen yangın tatbikatı

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Son zamanlarda fabrika yangınları ile gündeme gelen Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri nefes kesen bir yangın tatbikatı yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, muhtemel yangınlara en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için Tekkeköy ilçesindeki Merkez OSB'de bir yangın tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği ekipler bir fabrikada çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine hızlı bir şekilde Tekkeköy ilçesindeki OSB'ye giderek fabrikadaki yangını söndüren ekiplerin performansı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta ekipler içeride kalan yaralıları da tek tek dışarı çıkarmayı başardı. Tatbikat gereği yaralılar hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.

Muhtemel bir yangın durumunda hızlı müdahale gücünü ölçmek adına yapılan tatbikat, dünyada yangına ortalama müdahale süresi olan 5,5 dakikada olay yerine ulaşan Samsun itfaiyesinin hızlı ve etkin mücadele gücünü de bir kez daha ortaya koydu.

İtfaiye ekipleri fabrika çalışanlarına da yangın konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Fabrika çalışanlarına da verilen eğitim kapsamında açık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kontrolünde fabrika çalışanları tarafından söndürüldü. - SAMSUN