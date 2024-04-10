Samsun Terme\'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Samsun'un Terme ilçesinde belediye hizmet binası önünde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Düzenlenen bayramlaşma törenine Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Osman Kula, Terme Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çırtlık, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alperen Arslan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Ramazan Bayramının toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği arttırdığına dikkat çekerek, "Ramazan ayını geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız ile bayramlaşmanın huzuru içinde bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde hissedildiği, büyüklerimizin gönül rızasının alındığı, küçüklerimizin sevindirildiği, yalnızlara ve kimsesizlere sahip çıkıldığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günlerdir. Bu mübarek ayda hem maddi hem de manevi açıdan paylaşmanın mutluluğunu yaşarken yetimlerimizin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye tanıklık ettik. Ramazan Bayramının tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize; huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı yürekten kutlarım" şeklinde konuştu.

Terme Belediyesi hizmet binasının önünde yapılan bayramlaşma törenin ardından Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü de ziyaret edilerek, kurum çalışanları ile bayramlaşıldı. - SAMSUN