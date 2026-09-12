Samsun Terme'de evlenmeye hazırlanan Kenyalı gelin ihtida töreniyle Müslüman oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Terme'de evlenmeye hazırlanan Kenyalı gelin ihtida töreniyle Müslüman oldu

Samsun Terme\'de evlenmeye hazırlanan Kenyalı gelin ihtida töreniyle Müslüman oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde Mertcan Yılmaz ile evlenmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei, düğün öncesi düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet'i seçen Kosgei, "Sıla" ismini alarak ihtida belgesini teslim aldı.

Samsun'un Terme ilçesinde Mertcan Yılmaz ile evlenmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei, düğün merasimi öncesinde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sheila, İslamiyet'i seçmesinin ardından "Sıla" ismini aldı.

Terme İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine Terme Müftüsü Ömer Ergül ve müftülük personeli katıldı. Törende İslam dini hakkında Sheila'ya bilgi veren Müftü Ömer Ergül, yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Kosgei, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sıla ismini alan Kenyalı gelin, ardından ihtida belgesini aldı.

Terme Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Çakır'ın gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sıla'ya ihtida belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Merasim, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun, Terme, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Terme'de evlenmeye hazırlanan Kenyalı gelin ihtida töreniyle Müslüman oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı! Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü
Arda Güler için tam 100 milyon Euro Arda Güler için tam 100 milyon Euro
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Hakan Fidan’dan Diyarbakır’da ’süreç’ mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Nijerya’da “bitkisel içecek“ tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

17:28
Bülent Arınç’ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
17:18
Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi
Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi
16:57
Polise direndi, gazeteciye tükürdü Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
16:51
Davutoğlu oğlunu evlendirdi Tüm gözler Erdoğan’ı aradı ama...
Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...
16:45
Bu mesaj kime Miçotakis’ten provokatif Meis ziyareti
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti
16:26
Altın piyasasında neler oluyor 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 17:37:38. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Terme'de evlenmeye hazırlanan Kenyalı gelin ihtida töreniyle Müslüman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement