Samsun Terme'de Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika
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Samsun Terme'de Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Çalışmaları Yapılıyor

Samsun Terme\'de Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Çalışmaları Yapılıyor

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmalarına önem verdiklerini duyurdu. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarını beslemek üzere çeşitli mahallelerde yiyecek bırakıyor ve vatandaşları bu çalışmalara destek olmaya çağırıyor.

21.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Terme Belediyesi ekipleri ilçede yoğun kar yağışının ardından havaların aşırı soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını adım adım takip ederek bulundukları bölgede beslenmelerine yardımcı oluyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif mahallelerinde sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı. Şehri kaplayan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarla sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söylediler.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara katılarak destek veren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Can dostlarımızın aç kalmaması için ilçemizin farklı noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Besleme çalışmalarımızı belirli periyotlarla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Çocukların kar topu oynama isteğine de kayıtsız kalmayan Başkan Kul, çocukların oluşturduğu takımlara katılarak kıyasıya bir mücadele verdi. Neşeli anların yaşandığı buluşmada, çocuklarla birlikte kardan adam yapan Kul, onların mutluluğuna ortak oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Terme'de Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika

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