Samsun'un Ayvacık İlçe Kaymakamı Ankara'ya gidiyor - Son Dakika
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Samsun'un Ayvacık İlçe Kaymakamı Ankara'ya gidiyor

Samsun\'un Ayvacık İlçe Kaymakamı Ankara\'ya gidiyor

Ayvacık İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, eğitim için Ankara'ya gidecek olması nedeniyle ilçedeki görevinden ayrıldı. Aktay'a uğurlama töreni düzenlendi.

03.05.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
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Samsun'un Ayvacık İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, eğitim için Ankara'ya gidecek olması nedeniyle ilçedeki görevinden ayrıldı.

Kaymakam Aktay'ı uğurlama törenine Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, kurum amirleri ve Ayvacık halkı katıldı. Ayvacık halkı ve yerel yönetim temsilcileri, Kaymakam Muhammed Raşit Aktay'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçede yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Kaymakam Muhammed Raşit Aktay ise yaptığı veda konuşmasında, "2 yıl boyunca çok güzel mesai arkadaşlığımız oldu. Çok güzel anılar, dostluklar biriktirdik. Her zaman çalışma arkadaşlarım ile birlikte mutlu, işimizi severek devletimize ve milletimize hizmet edip, milletimizin rızasını kazanmak, hayır duasını almayı şiar edindik. Ayvacık benim ilk görev yerim diyebiliriz. Ayvacık, hem doğal güzellikleri ile olsun, hem insanları ile olsun, hayatım boyunca unutmayacağım bir İlçe. Hep birlikte çok güzel işler başardık. Bir kardeşiniz olarak her zaman kapımda, telefonumda açık. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaymakam Aktay çekilen toplu fotoğraf sonrası kendisini uğurlayama gelen herkese tek tek sarılarak vedalaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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