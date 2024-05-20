Samsun\'un Çarşamba ilçesinde pazar yerlerinde onarım ve çevre düzenleme çalışmaları

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Doğuyaka ve Batıyaka Pazar Yerlerinde onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Çarşamba Belediyesi, ilçenin önemli pazar yerlerinden olan Doğuyaka ve Batıyaka Pazar Yerlerinde kapsamlı onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında pazar yerlerinin zemin yenilemesi ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, pazar alanlarını daha modern ve kullanışlı hale getirip, esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Çarşamba halkının ve pazar esnafının taleplerini dikkate alarak pazar yerlerinde onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Dündar, amaçlarının vatandaşların daha düzenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. - SAMSUN