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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un çocukları için sünnet düğünü düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol ve eşi Nuran Kul'un çocukları Ahmet Meriç ve Şenol Fırat'ın sünnet düğünü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Miliç Sosyal Tesisleri'nde geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Mehteran gösterisiyle başlayan sünnet merasimi, mevlit ve yemek ikramının ardından çocuklara yönelik eğlence ile devam etti.

Belediye Başkanı Şenol Kul, sünnet düğününe katılanlara teşekkür ederek, "Bugün, ailemiz için çok özel ve anlamlı bir günü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili çocuklarımız Ahmet Meriç ve Şenol Fırat'ın sünnet düğününde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza ve hemşerilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu özel günümüzde yanımızda olan, duaları ve güzel dilekleriyle bizleri onurlandıran herkese minnettarız" dedi.

Ahmet Meriç ve Şenol Fırat, düğün boyunca büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çocukların bu özel gününde yanlarında olan aile büyükleri ve arkadaşları, onların mutluluğunu paylaştı. - SAMSUN