Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti

Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti

Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İlkadım Belediyesi'ni ziyaret ederek mimari yapılar ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ziyaretin öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

09.10.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İlkadım Belediyesi'ni ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrencilere belediye binasının mimarisi, işleyişi ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Atölyesi VII dersini alan 24 öğrenci, İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nı ziyaret etti. İlkadım Belediyesi AR-GE Müdürlüğü personelleri rehberliğinde 'Belediye Binası' temalı düzenlenen gezide, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuldu. İlkadım Belediyesi'nin mimarisi, işleyişi ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gezinin mimar adayı gençlere mesleki gelişimleri için önemli bir fırsat sağladığını söyledi.

Her fırsatta eğitime ve eğitimcilere destek ve katkı sağladıklarını söyleyen Kurnaz, "Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören 24 genç kardeşimiz, hocaları Dr. Öğretim Üyesi Evrim Düzenli ile birlikte belediye hizmet binamızı ziyaret ettiler. AR-GE Müdürlüğümüz rehberliğinde düzenlenen gezide mimar adayı kardeşlerimiz, belediye binası ve belediyecilik hizmetleri ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldılar. Düzenlenen bu ziyaret, gençlerin kamu yapılarını ve işlevselliğini ve topluma sağladığı hizmetler hakkında farkındalık kazanmalarına da olanak sağladı. Eğitim ve eğitimciye desteklerimizi imkanlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Mimarlık öğrencileri ile yerel yönetimler arasındaki köprüyü güçlendiren önemli bir adım olan bu gezi ve bundan sonra düzenlenecek tüm eğitim ve uygulamalı eğitim faaliyetleri için kapılarımız açıktır. Umuyorum ki bu gezi, genç mimar kardeşlerimizin meslek hayatına girdiklerinde hayata geçirecekleri projelere ışık tutar ve onların mesleki gelişimine katkı sağlar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İhsan Kurnaz, Belediye, İlkadım, Kültür, samsun, Güncel, Eğitim, Yerel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 14:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.