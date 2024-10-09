Samsun Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden İlkadım Belediyesi Ziyareti

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Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İlkadım Belediyesi'ni ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrencilere belediye binasının mimarisi, işleyişi ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Atölyesi VII dersini alan 24 öğrenci, İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nı ziyaret etti. İlkadım Belediyesi AR-GE Müdürlüğü personelleri rehberliğinde 'Belediye Binası' temalı düzenlenen gezide, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuldu. İlkadım Belediyesi'nin mimarisi, işleyişi ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gezinin mimar adayı gençlere mesleki gelişimleri için önemli bir fırsat sağladığını söyledi.

Her fırsatta eğitime ve eğitimcilere destek ve katkı sağladıklarını söyleyen Kurnaz, "Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören 24 genç kardeşimiz, hocaları Dr. Öğretim Üyesi Evrim Düzenli ile birlikte belediye hizmet binamızı ziyaret ettiler. AR-GE Müdürlüğümüz rehberliğinde düzenlenen gezide mimar adayı kardeşlerimiz, belediye binası ve belediyecilik hizmetleri ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldılar. Düzenlenen bu ziyaret, gençlerin kamu yapılarını ve işlevselliğini ve topluma sağladığı hizmetler hakkında farkındalık kazanmalarına da olanak sağladı. Eğitim ve eğitimciye desteklerimizi imkanlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Mimarlık öğrencileri ile yerel yönetimler arasındaki köprüyü güçlendiren önemli bir adım olan bu gezi ve bundan sonra düzenlenecek tüm eğitim ve uygulamalı eğitim faaliyetleri için kapılarımız açıktır. Umuyorum ki bu gezi, genç mimar kardeşlerimizin meslek hayatına girdiklerinde hayata geçirecekleri projelere ışık tutar ve onların mesleki gelişimine katkı sağlar" dedi. - SAMSUN