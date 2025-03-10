Samsun Üniversitesi Öğrencileri Terme\'nin Mimari Geleceği İçin Çalışıyor

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün 4. sınıf öğrencileri, ilçenin mimari geleceğine ışık tutmak amacıyla kolları sıvadı. Belediye Başkanı Kul, "Kentimizin geleceğini inşa ederken, genç mimar adaylarının fikirlerinden faydalanmak çok kıymetli" dedi.

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün 4. sınıf öğrencileri, çalışma alanı olarak belirledikleri Terme'de analizlerine başladı. Belediye Başkanı Şenol Kul ile de bir araya gelen gençler, belediyenin teknik ekibinden kent planları hakkında detaylı bilgi aldı. Terme Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmaya Dr. Öğrt. Üyesi Saadet Gündoğdu ve Arş. Gör. Zeynep Ayla Kirenci Eruzun ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yenilikçi çözümler

Proje kapsamında 24 kişilik dinamik bir ekip, güz dönemi bitirme projesi kapsamında Terme'yi adeta bir laboratuvar olarak ele alacak. Geçmişten günümüze ve geleceğin modern kent anlayışını planlamaya öncülük edecekler. Yapıların nitelik durumlarını, değişimlerini ve yeni yapı ihtiyaçlarını inceleyecek. Aynı zamanda, Terme'nin gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek, sürdürülebilir ve yenilikçi mimari çözümler üzerine çözümler üretecek.

Başkan Kul akademik tecrübelerini paylaştı

Akademisyenlerin Terme'de çalışma yapmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Kul, kendi akademik süreçlerinden kesitler aktararak vizyoner akademisyen ve öğrencilerle birlikte çalışmanın kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu kaydetti. Kamu yönetimi perspektifinde Terme Belediyesinin kurumsal yapısını daha üst noktalara taşımak adına hizmet alanlarına yönelik yürüttükleri faaliyetleri gençlerle paylaştı.

"Terme'nin mimari kimliği güçlenecek"

"Terme Belediyesi olarak, bu değerli çalışmanın sonuçlarını yakından takip ediyor ve ilçemizin geçmişi ile birlikte, geleceğini şekillendirme sürecinde öğrencilerimizin katkılarından ilham alıyoruz" diyen Başkan Kul, "Terme, Karadeniz'in incisi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir ilçe. Ancak, her canlı organizma gibi, Terme de zamanla değişiyor, dönüşüyor ve yeni ihtiyaçlara cevap arıyor. Bu proje, sadece bir akademik çalışma olmanın ötesinde, Terme'nin geleceğine dair bir vizyon sunuyor. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu fikirler ve analizler, ilçemizin mimari gelişimine yön verecek önemli ipuçları taşıyor. Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün değerli öğrencilerine ve hocalarımıza, Terme'ye gösterdikleri ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlçemizin geleceğine ışık tutan bu anlamlı çalışma, Terme'nin mimari kimliğinin güçlenmesine ve daha yaşanabilir bir ilçe olmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN