Samsun Valisi Dağlı: "Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız" - Son Dakika
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Samsun Valisi Dağlı: "Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız"

08.06.2022 13:33
Samsun Valisi Dağlı: "Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, büyüklerin çocuklar için rol model olduğunu belirterek, "Biz büyüklerin çocuklara en iyi örnek olması gerekiyor.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, büyüklerin çocuklar için rol model olduğunu belirterek, "Biz büyüklerin çocuklara en iyi örnek olması gerekiyor. En iyi öğretici bizleriz. Kitaplardan önce bizleri izlediklerinin bilincindeyiz" dedi.

Samsun İl Müftülüğü'nün düzenlediği "Kültür Şenliği" Diyanet Gençlik Merkezi'nin bulunduğu yerleşkede yapıldı. Birçok standın kurulduğu ve öğrencilere eğitici aktivitelerin yaptırıldığı şenlikte çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler. Çeşitli ikramların da olduğu etkinlikte konuşan Samsun İl Müftü Vekili Abdullah Kılıç, şenliğin çocuklar için hayırlı olmasını diledi.

"Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız"

Çocukların her şeyden önce ailelerindeki yakınlarını izleyerek geliştiğinin altını çizen Vali Zülkif Dağlı, "Projemiz çok değerli. Cami gençlik merkezlerinde yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün birlikteliği ile yapılan bu projeler gençliğimizi geleceğe hazırlama noktasında çok önemli faaliyetler. Çocuklarımız mutluluk kaynağı. Okullarımız yaz arasına giriyor. Biz büyüklerin çocuklara en iyi örnek olması gerekiyor. En iyi öğretici bizleriz. Kitaplardan önce bizleri izlediklerinin bilincindeyiz. Bu manada onlara örnek olduğumuzu ve hiçbir zaman yanlış yapma hakkımızın olmadığını özellikle hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Vali, sunucunun iki yanlışını düzeltti

Protokolün alana gelmesi ile programı katılımcılara aktaran sunucu konuşmasının başında Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın adını yanlış telaffuz etti. Vali Dağlı, sunucuyu yanına çağırıp adını söyleyerek doğru anons etmesini istedi. Daha sonra program akışını aktarmaya devam eden sunucu bu kez de, "Şimdi sizleri İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum" deyince Vali Dağlı tekrar sunucuyu yanına çağırarak, "Doğrusu bu değil. Önce saygı duruşunda bulunulacak, sonra İstiklal Marşı okunacak" şeklinde uyardı.

Programa ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program, konuşmaların ardından stantların gezilmesiyle son buldu. - SAMSUN

Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız
Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız
Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız
Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız
Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız
Samsun Valisi Dağlı: Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız

YORUMLAR
500
8 yılda 85 bin minik yüzme öğrendi 8 yılda 85 bin minik yüzme öğrendi
Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, gençlik, Samsun, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Valisi Dağlı: 'Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Valisi Dağlı: "Çocukların kitaplardan önce bizleri izlediğinin farkındayız" - Son Dakika
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