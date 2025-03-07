Samsunlu Kadınlar Ücretsiz Meslek Kursları ile Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika
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Samsunlu Kadınlar Ücretsiz Meslek Kursları ile Yeteneklerini Geliştiriyor

Samsunlu Kadınlar Ücretsiz Meslek Kursları ile Yeteneklerini Geliştiriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz meslek ve sanat kursları, kadınlara çeşitli alanlarda eğitim fırsatları sunarak yaşamlarına dokunuyor. 10 farklı branşta sunulan kurslarla kadınlar hem hobi edinip sosyal hayatlarına renk katıyor hem de meslek sahibi olabiliyor.

07.03.2025 17:14  Güncelleme: 17:38
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Samsunlu kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen meslek ve sanat kursları ile yeteneklerini keşfediyor, meslek sahibi oluyor.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerine aralıksız devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm paydaşlarına desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği meslek kurslarıyla kadınların yaşamına dokunuyor.

10 branşta meslek kursları

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara Kur'an-ı Kerim, seramik, mozaik, sepet örücülüğü, amigurumi, kuaförlük, dikiş, aşçılık, el sanatları ve gümüş kazaziye olmak üzere 10 branşta ücretsiz olarak kurslar veriliyor. Talebe göre farklı branşlar da kurs takvimine dahil ediliyor. Kadıköy Aile Yaşam Merkezi (Paşa Konakları), Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi ve Canik Millet Bahçesi Kadınlar Lokali olmak üzere 4 ayrı noktada düzenlenen kurslara her yaştan ilgi yoğun oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılanlardan kimi öğrendiği sanatı hobi olarak sürdürüyor, kimi ise öğrendiği meslekle çalışma hayatına atılıyor. Kurslar aile ekonomisine katkı sunmanın yanında kadınların sosyal hayatına da renk katıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsunlu Kadınlar Ücretsiz Meslek Kursları ile Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika

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