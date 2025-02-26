Sanat Buluşmaları'nda Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sanat Buluşmaları'nda Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi Anlatıldı

Sanat Buluşmaları\'nda Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi Anlatıldı

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 'Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri'nin ikinci programında fotoğraf sanatçısı Özcan Yurdalan, 'Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi' başlıklı söyleşiyle dinleyicileri bilgilendirdi. Yurdalan, fotoğrafın toplumsal tarihine ve Türkiye'deki kadın fotoğrafçılara dikkat çekti.

26.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri'nin ikinci programı gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği "Sanat Buluşmaları" programları devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın bu haftaki konuğu fotoğraf sanatçısı Özcan Yurdalan oldu.

Bir gezgin ve yazar olarak da tanınan Yurdalan, "Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi" başlıklı söyleşisinde dinleyicileri MÖ. 500'lerden bugüne, dijital fotoğraf makinelerinin mucidi Steve Sassol'a uzanan bir yolculuğu anlattı. Sanatçı, konuşmasının bir bölümünü de Türkiye ve dünyadaki tanınmış kadın fotoğrafçıları anlattı. Fotoğrafçılığın toplumsal tarihine odaklanmak gerektiğini belirten Yurdalan, söyleşisinde fotoğrafın bir sanat olmanın ötesine geçip, belgeleme aracı olmasının gerektiğini belirtti.

Sanayi Devrimi, Amerikan İç Savaşı ve Afrika'nın sömürgecilik tarihiyle içe içe geçirip, her biri belge niteliğindeki unutulmaz fotoğrafları bir slayt gösterisi eşliğinde salondaki dinleyicilere aktardı.

Türkiye'nin sözlü bir kültüre sahip olduğunu, dolayısıyla resme ve fotoğrafa hak ettikleri değerin verilmediğini, Kurtuluş Savaşı'ndan bile birkaç fotoğrafın günümüze ulaşabildiğini açıklayan Yurdalan, "Fakat Meryem hanım çok önemli bir isim. Onun 1930'larda çektiği 200 bin fotoğraf 2011'de kamuya açıldı. Bu müthiş bir rakam gerçekten. ve her ne kadar stüdyo ortamında çekilmiş olsalar da dönemin giyim kuşamı ve ruh hali hakkında bize çok önemli bilgiler veriyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Sanat, Beylikdüzü, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanat Buluşmaları'nda Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56 Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek’e Avrupa yolu göründü Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek'e Avrupa yolu göründü
18:55 Donald Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
18:40 Twitter kurucusu Jack Dorsey’in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 14:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sanat Buluşmaları'nda Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.