Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor

22.04.2022 14:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 10 ayrı noktasındaki Sanat Durağı’nda İzmirlileri kısa öykü, şiir ve karikatürle buluşturuyor. Başkan Tunç Soyer bu sabah Konak Vapur İskelesi’ndeki Sanat Durağı’ndan şiir ve öykü alarak vapurla Karşıyaka’ya geçti. Orhan Veli Kanık’ın “Karşı” şiiriyle Aylin Aktaş’ın “Telefondaki Ses” öyküsünü okuyarak yolculuk yapan Soyer, “Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Olağanüstü bir keyif” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 10 ayrı noktasındaki Sanat Durağı'nda İzmirlileri kısa öykü, şiir ve karikatürle buluşturuyor. Başkan Tunç Soyer bu sabah Konak Vapur İskelesi'ndeki Sanat Durağı'ndan şiir ve öykü alarak vapurla Karşıyaka'ya geçti. Orhan Veli Kanık'ın "Karşı" şiiriyle Aylin Aktaş'ın "Telefondaki Ses" öyküsünü okuyarak yolculuk yapan Soyer, "Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Olağanüstü bir keyif" dedi.

Sanat Durakları, İzmirlileri kısa öykü, şiir ve karikatürle buluşturmak için kentin 10 ayrı noktasına yerleştirildi. Bu heyecana ortak olan Başkan Tunç Soyer de bu sabah Konak Vapur İskelesi'ndeki Sanat Durağı'ndan İzmirim kartını okutarak Orhan Veli Kanık'ın "Karşı" isimli şiiriyle Aylin Aktaş'ın "Telefondaki Ses" adlı öyküsünü aldı. Konak'tan Metin Oktay vapuruna binerek Karşıyaka'ya geçen Başkan Soyer, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek "Eğitim sadece okuldaki sıralarda, öğretmenlerin öğrettiklerinden ibaret bir şey değil. Kendini ifade edebilmek için dilini kullanmayı becermek zorundasın. Bu da okumaktan geçiyor. Okumayı yaygınlaştırmak, sevdirmek istiyoruz. O nedenle kütüphaneler açıyoruz, buralarda öyküler ve şiirler okunsun istiyoruz" diye konuştu. Aldığı öykü ve şiiri yolculuğu sırasında okuyan Başkan Soyer, duygularını "Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Olağanüstü bir keyif" sözleriyle özetledi. Soyer, kitapseverlere de yazar Melisa Kesmez'in öykü kitaplarını tavsiye etti.

KİMİ ŞİİR TERCİH ETTİ KİMİ ÖYKÜ

İzmirliler de Sanat Duraklarından oldukça memnun. Her gün vapuru kullandığını söyleyen Perihan İnce, "Burada beklerken Sanat Durağı'ndan öykü alıyorum. Böyle bir uygulama olduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Müyesser Turan da uygulamanın güzel olduğunu belirterek, "Öyle hoşuma gitti ki... Ben emekli öğretmenim. Normalde boşa geçecek zamanımızı bu şekilde okumakla geçirmek harika. Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. Ramin Cesaret öyküleri çok sevdiğini söylerken, Mehmet Yiğit Yıldırım ise okumanın önemine dikkat çekip, "Bizim toplumumuz açısından oldukça güzel bir uygulama. Okumak bize parayla elde edilemeyecek değerleri sağlıyor. Bu projenin desteklenmesi gerekiyor" dedi.  Metro kullanan Busenur Köstekçi de "Burada boş zamanımız oluyor. Bu nedenle öykü okuyarak vakit geçirmek gayet güzel" şeklinde konuştu. Sanat Durağı'ndan Orhan Veli Kanık'ın "Galata Köprüsü" isimli şiirini alan Çağatay Efe Yalçın da bunu kız arkadaşına vereceğini söyledi.

İZMİRİM KART İLE ÜCRETSİZ ALINABİLİYOR

Sanat Durakları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Karşıyaka Vapur İskelesi, Konak Vapur İskelesi, Bornova Metro İstasyonu, İzmir Sanat Merkezi Bahçesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Konak Metro İstasyonu, Bostanlı Vapur İskelesi, Üçkuyular Metro İstasyonu ve Yasemin Kafe'de yer alıyor. Sanat Duraklarında Karacaoğlan, Sabahattin Ali ve Orhan Veli Kanık gibi Türk edebiyatının simge isimlerinin yanı sıra İZELMAN A.Ş. ile Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sanat Durağı Kısa Öykü Yarışması'nda dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen eserler de yer alıyor. Başlangıçta 650 kısa öykü, 300 şiir ve 100 karikatür bulunan Sanat Durakları önümüzdeki günlerde yeni kısa öyküler, şiirler ve karikatürlerle zenginleştirilecek. Yurttaşlar, Sanat Duraklarından İzmirim kartları ile ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor
Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor
Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor
Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor

YORUMLAR
500
İzmir'de 23 Nisan İçin Dolu Dolu Program İzmir'de 23 Nisan İçin Dolu Dolu Program İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 5. Turizm Bilgilendirme Ofisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 5. Turizm Bilgilendirme Ofisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orhan Veli Kanık, İzmir, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:38 Evi küle döndü: Hem şaşırdı hem görüntüledi
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement