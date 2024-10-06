Sanat Tepebaşı'nda Etkinliği Sanatseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika
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Sanat Tepebaşı'nda Etkinliği Sanatseverlerden Tam Not Aldı

Sanat Tepebaşı\'nda Etkinliği Sanatseverlerden Tam Not Aldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanat Tepebaşı'nda' etkinliğinin 3. gününde belgesel gösterimi ve imza günü gerçekleştirildi. Etkinlikte, Akif Kurtuluş ve Tuna Kiremitçi'nin belgeselleri izleyiciyle buluştu.

06.10.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanat Tepebaşı'nda' etkinliği tüm hızıyla sürerken, programın 3'üncü gününde belgesel gösterimi ve imza günü sanatseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliğini bu sene 'Sanat Tepebaşı'nda' adı ile bir arada gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile belgesel gösterimi ve kitap imza günü düzenlendi. İlk olarak Atila Özer Karikatürlü Ev'de Mahir Karayazı tarafından hazırlanan Akif Kurtuluş ve Tuna Kiremitçi şair belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.

"Akif Kurtuluş'u Gümüşlük'te, Tuna Kiremitçi'yi de Beyoğlu'nda göreceksiniz"

Gösterim öncesinde konuşan Mahir Karayazı, 'Mekansız' ismiyle hazırladığı belgesel hakkında kısa bir bilgi verdi. Karayazı, "Mekan ve insan ilişkisi üzerine sanatçıları ile beraber çektiğim bir iş. İzleyeceğiniz 2 ayrı belgeselde Akif Kurtuluş'u Gümüşlük'te, Tuna Kiremitçi'yi de Beyoğlu'nda göreceksiniz. Tabii ki hatıralarıyla" dedi.

Söyleşi ve kitap imza günü gerçekleşti

Belgesel gösteriminin ardından ise Adımlar Kitap Evi'nde 'Cumhuriyet Sevincinin Destanı' söyleşisi gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın da katıldığı söyleşide, Uluslararası Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen ve Şair-Yazar Hasan Erkek, Cumhuriyet ile ilgili yazılan kitaplardan bahsetti. Söyleşide Hasan Erkek'in yazdığı '100. Yıl Cumhuriyet Destanı' ve '100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi' kitapları üzerine de konuşuldu. Söyleşinin ardından ise Ergülen ve Erkek, okurları için kitaplarını imzaladı.

Gösterime Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sanat Tepebaşı'nda Etkinliği Sanatseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanat Tepebaşı'nda Etkinliği Sanatseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika
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